На цивільному підприємстві у Харкові спалахнула пожежа на площі 500 квадратів

Внаслідок ранкової російської атаки на цивільному підприємстві у Харкові спалахнула пожежа. Речник ДСНС Харківщини Євген Василенко повідомив, що вона охопила площу 500 квадратних метрів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про пожежу на підприємстві

Російські війська в черговий раз завдали удару по Харкову вранці 18 квітня. За попередньою інформацією, ворог атакував балістичними ракетами "Іскандер".

Василенко повідомив, що внаслідок ворожої атаки на одному з цивільних підприємств Харкова виникла пожежа.

Він додав, що там гасять три осередки вогню на площі 500 квадратних метрів.

Нагадаємо, що за попередньою інформацією, внаслідок удару по Харкову було пошкоджено 15 багатоповерхових будинків. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що по місту завдали удару ракетами з касетними боєприпасами, що призвело до значної площі ураження.

Станом на 7:10 відомо про щонайменше 54 постраждалих, одна людина загинула. До медичних закладів доставили 13 осіб, серед них – двоє дітей. Ще четверо потерпілих перебувають у тяжкому стані.