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      Цієї весни вже точно: керівництво "Слуги народу" знову заговорило про "саджати будемо"

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      Корнієнко: Важливо провести серйозну роботу з правоохоронцями про посадки / rbc.ua

      Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що цієї весни вже точно потрібно починати посадки людей. Це було однією з ключових обіцянок і навіть гаслом партії під час виборів до Верховної Ради України.

      Справді прийшла весна, і багато людей очікують посадки, які ми обіцяли минулого року, наголосив Олександр Корнієнко під час свого виступу на погоджувальній раді Верховної Ради України.

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      Зрозуміло, що минулої весни ми просто б не встигли. Тому цієї весни точно треба буде це робити. Саме тому дуже важливо провести серйозну розмову з очільниками правоохоронних органів,
      – заявив голова "Слуги народу".

      Першочергово, наголошує нардеп, "серйозну розмову" потрібно провести з очільником Офісу генпрокурора Русланом Рябошапкою. Той має пояснити, як відбувається реформа прокуратури і чому вона заважає висувати підозри.

      "Також є непроста розмова з Національним антикорупційним бюро, яке нам довго розповідало, що їм заважає відсутність політичної волі. Виявилося, що президенти змінюються, політична воля змінюється, а роботи знову немає", – підкреслив Олександр Корнієнко.

      За його словами, потім роботі НАБУ заважала відсутність Антикорупційного суду. Та коли той таки запрацював, роботи у Бюро досі немає.

      Звичайно, що до решти очільників МВС, СБУ і ДБР є питання щодо поточної діяльності, розгляду тих резонансних справ, які зараз на слуху. Наше спільне завдання зробити так, щоб зрештою справедливість почала в Україні відновлюватися. Щоб люди бачили конкретний результат роботи правоохоронної системи,
      – пояснив парламентар.

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      Які ще питання Рада може розглянути 4 березня

      Одним з ключових питань, за твердженням ЗМІ, стане імовірна відставка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Втім сам голова уряду поки не писав заяви про власну відставку.

      Крім того, можливі і зміни у низці міністерств:

      Міністерство закордонних справ;
      Міністерство охорони здоров'я;
      Міністерство соціальної політики;
      призначення віцепрем'єра з питань промисловості;
      Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

      Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що у владній команді існує ідея "підсилити" Кабінет Міністрів України. Втім він наголосив, що поки рано говорити про те, кого саме можуть змінити, бо пропозиції "ще на столі".

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Державне бюро розслідувань НАБУ Міністерство внутрішніх справ Верховна Рада Олександр Корнієнко Слуга народу Новини України Новини політики
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