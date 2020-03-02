Цієї весни вже точно: керівництво "Слуги народу" знову заговорило про "саджати будемо"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що цієї весни вже точно потрібно починати посадки людей. Це було однією з ключових обіцянок і навіть гаслом партії під час виборів до Верховної Ради України.

Справді прийшла весна, і багато людей очікують посадки, які ми обіцяли минулого року, наголосив Олександр Корнієнко під час свого виступу на погоджувальній раді Верховної Ради України.

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Зрозуміло, що минулої весни ми просто б не встигли. Тому цієї весни точно треба буде це робити. Саме тому дуже важливо провести серйозну розмову з очільниками правоохоронних органів,

– заявив голова "Слуги народу".

Першочергово, наголошує нардеп, "серйозну розмову" потрібно провести з очільником Офісу генпрокурора Русланом Рябошапкою. Той має пояснити, як відбувається реформа прокуратури і чому вона заважає висувати підозри.

"Також є непроста розмова з Національним антикорупційним бюро, яке нам довго розповідало, що їм заважає відсутність політичної волі. Виявилося, що президенти змінюються, політична воля змінюється, а роботи знову немає", – підкреслив Олександр Корнієнко.

За його словами, потім роботі НАБУ заважала відсутність Антикорупційного суду. Та коли той таки запрацював, роботи у Бюро досі немає.

Звичайно, що до решти очільників МВС, СБУ і ДБР є питання щодо поточної діяльності, розгляду тих резонансних справ, які зараз на слуху. Наше спільне завдання зробити так, щоб зрештою справедливість почала в Україні відновлюватися. Щоб люди бачили конкретний результат роботи правоохоронної системи,

– пояснив парламентар.

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Одним з ключових питань, за твердженням ЗМІ, стане імовірна відставка прем'єр-міністра України Олексія Гончарука. Втім сам голова уряду поки не писав заяви про власну відставку.

Крім того, можливі і зміни у низці міністерств:

Міністерство закордонних справ;

Міністерство охорони здоров'я;

Міністерство соціальної політики;

призначення віцепрем'єра з питань промисловості;

Міністерство окупованих територій – можливо, призначать Олексія Резнікова.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що у владній команді існує ідея "підсилити" Кабінет Міністрів України. Втім він наголосив, що поки рано говорити про те, кого саме можуть змінити, бо пропозиції "ще на столі".