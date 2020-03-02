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      В "Слуге народа" снова обещают, что весной будут сажать

      - Читати новину українською

      Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что этой весной уже точно нужно начинать посадки людей. Это было одним из ключевых обещаний и даже лозунгом партии во время выборов в Верховную Раду Украины.

      Действительно пришла весна, и многие люди ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году, подчеркнул Александр Корниенко во время своего выступления на согласительном совете Верховной Рады Украины.

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      Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели. Поэтому этой весной точно надо будет это делать. Именно поэтому очень важно провести серьезный разговор с руководителями правоохранительных органов,
      - заявил глава "Слуги народа".

      В первую очередь, отмечает нардеп, "серьезный разговор" нужно провести с главой Офиса генпрокурора Русланом Рябошапкой. Тот должен объяснить, как происходит реформа прокуратуры и почему она мешает выдвигать подозрения.

      "Также есть непростой разговор с Национальным антикоррупционным бюро, которое нам долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли. Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, а работы опять нет", – подчеркнул Александр Корниенко.

      По его словам, затем работе НАБУ мешало отсутствие Антикоррупционного суда. И когда тот таки заработал, работы в Бюро до сих пор нет.

      Конечно, что касается остальных руководителей МВД, СБУ и ГБР есть вопросы по текущей деятельности, рассмотрения тех резонансных дел, которые сейчас на слуху. Наша общая задача сделать так, чтобы в конце концов справедливость начала в Украине восстанавливаться. Чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы,
      – пояснил парламентарий.

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      Одним из ключевых вопросов, по утверждению СМИ, станет вероятная отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Впрочем сам глава правительства пока не писал заявления о своей отставке.

      Кроме того, возможны и изменения в ряде министерств:

      Министерство иностранных дел;
      Министерство здравоохранения;
      Министерство социальной политики;
      назначение вице-премьера по вопросам промышленности;
      Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

      Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что в команде существует идея "усилить" Кабинет Министров Украины. Впрочем, он отметил, что пока рано говорить о том, кого именно могут изменить, потому что предложения "еще на столе".

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований НАБУ Министерство внутренних дел Верховная Рада Александр Корниенко Слуга народа
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