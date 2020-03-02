В "Слуге народа" снова обещают, что весной будут сажать

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что этой весной уже точно нужно начинать посадки людей. Это было одним из ключевых обещаний и даже лозунгом партии во время выборов в Верховную Раду Украины.

Действительно пришла весна, и многие люди ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году, подчеркнул Александр Корниенко во время своего выступления на согласительном совете Верховной Рады Украины.

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Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели. Поэтому этой весной точно надо будет это делать. Именно поэтому очень важно провести серьезный разговор с руководителями правоохранительных органов,

- заявил глава "Слуги народа".

В первую очередь, отмечает нардеп, "серьезный разговор" нужно провести с главой Офиса генпрокурора Русланом Рябошапкой. Тот должен объяснить, как происходит реформа прокуратуры и почему она мешает выдвигать подозрения.

"Также есть непростой разговор с Национальным антикоррупционным бюро, которое нам долго рассказывало, что им мешает отсутствие политической воли. Оказалось, что президенты меняются, политическая воля меняется, а работы опять нет", – подчеркнул Александр Корниенко.

По его словам, затем работе НАБУ мешало отсутствие Антикоррупционного суда. И когда тот таки заработал, работы в Бюро до сих пор нет.

Конечно, что касается остальных руководителей МВД, СБУ и ГБР есть вопросы по текущей деятельности, рассмотрения тех резонансных дел, которые сейчас на слуху. Наша общая задача сделать так, чтобы в конце концов справедливость начала в Украине восстанавливаться. Чтобы люди видели конкретный результат работы правоохранительной системы,

– пояснил парламентарий.

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Какие еще вопросы Рада может рассмотреть 4 марта

Одним из ключевых вопросов, по утверждению СМИ, станет вероятная отставка премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Впрочем сам глава правительства пока не писал заявления о своей отставке.

Кроме того, возможны и изменения в ряде министерств:

Министерство иностранных дел;

Министерство здравоохранения;

Министерство социальной политики;

назначение вице-премьера по вопросам промышленности;

Министерство оккупированных территорий – возможно, назначат Алексея Резникова.

Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил, что в команде существует идея "усилить" Кабинет Министров Украины. Впрочем, он отметил, что пока рано говорить о том, кого именно могут изменить, потому что предложения "еще на столе".