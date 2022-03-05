Цього недостатньо, – Федоров закликав Visa і Mastercard повністю зупинити свої сервіси у Росії

Триває 10 доба повномасштабної війни Росії з Україною. Поки ворог обстрілює мирні населені пункти на нашій території, саму Росію поступово накриває жорстка залізна завіса.

Економічні санкції Заходу душать країну-агресорку зсередини. Втім міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначає, що обмежень для вбивць все ще не достатньо.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Федоров закликав Visa і Mastercard до більш рішучих дій

Міжнародні компанії масово йдуть з російського ринку і припиняють там роботу своїх представництв, продаж товарів і надання сервісів. Днями раніше Visa припинила обслуговувати низку російських банків. Таке ж рішення ухвалила компанія Mastercard.

Проте, за словами Федорова, цих дій все ще недостатньо для того, щоб зупинити російську агресію в Україні.

Visa, Mastecard, щиро дякую за ваші кроки на підтримку України та досягнення миру, але їх зараз недостатньо для зупинення російської агресії в Україні. Закликаю вас зупинити надання сервісів в Росії – зупинити війну в Україні!

– наголосив Михайло Федоров.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!