Цього разу "Іглою": на Харківщині українські бійці знищили ще один ворожий вертоліт Ка-52

Холодноярівці знищили черговий гвинтокрил окупантів Ка-52. Цього разу українські бійці успішно застосували ПЗРК "Ігла".

Зазначається, що для того, щоб збити ворожий вертоліт, знадобилось дві ракети. Про це повідомили у 93-ій окремій механізованій бригаді Холодний Яр.

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Окупанти втратили ще один Ка-52

Офіцер 93-ї бригади Ярослав поділився деталями знищення гвинтокрила окупантів. Він розповів, що витрачати на російський літаючий брухт "Стінгер" не хотілось, тому удару завдали зі звичайної "Ігли".

Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети,

– додав військовий.

Ярослав зазначив, що одна з ракет потрапила у теплову пастку, а інша якраз влучила і знищила Ка-52. Після цього ворог намагався злетіти на позиції наших військових літаками та вести обстріл ракетами, однак їхні атаки не мали жодного успіху.

До слова, оскільки вертоліт впав доволі далеко від позицій холодноярівців, ближче до ворога, підійти до нього вдалось лише вночі. Вдень туди полетів наш дрон, аби роздивитися згорілі уламки ворожого Ка-52 детальніше.

Все, що залишилось від ворожого Ка-52 / Фото 93-тя ОМБр Холодний Яр

Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 50 баксів, за яку заплатили ще за "совєтів",

– поділився Ярослав.

Що відомо про ПЗРК "Ігла" Радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних і паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. ПЗРК прийнято на озброєння у 1983 році.



Джерело: Радянський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження низько летючих вертольотів і літаків супротивника на зустрічних і паралельних курсах в умовах впливу природних та штучних теплових перешкод. ПЗРК прийнято на озброєння у 1983 році.Джерело: Wikipedia

Офіцер також уточнив, що окупанти наразі намагаються вести активний обстріл з артилерії та авіації у зоні його відповідальності. У районі розташування його підрозділу на Харківщині є розв'язка, яку окупанти намагаються захопити.

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