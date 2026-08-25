Якісь там квоти отримають інші партії, на кшталт гротескних КПРФ та ЛДПР – також провладних. Про це пише Юрій Федоренко.

Як завжди, потрібні (тобто заздалегідь визначені у Кремлі) результати домалюють. Але буде одна непомітна деталь – щось таке, чого раніше не було, щось не "як завжди".

Про що йдеться?

Річ у тім, що протягом усієї історії путінського режиму "глибинний болотний народ" щиро підтримував "політику партії" – людожерські ініціативи свого царя: вторгнення до Грузії, "сво" в Сирії, війну проти України.

Але цього вересня ситуація буде докорінно іншою: ми змусили більшість росіян відчути, як війна повертається до них, як наслідок, рівень підтримки війни падає. Ось на такому тлі відбудуться майбутні вибори.

Трохи цікавої соціології. За даними російської соціологічної служби "Левада-Центр", вперше за весь час повномасштабного вторгнення половина опитаних наважилася заявити, що вважає "сво" (в опитувальниках використовується саме такий термін) "неуспішною". При цьому частка респондентів, які не побоялися сказати соціологам, що "швидше не підтримують" або "певно не підтримують" дії зс рф в Україні, досягла 21% – це також максимальний показник за всю історію відповідних опитувань. А частка тих, хто "впевнено" підтримує війну, опустилася до 34%. Тут треба сказати, що до липня 2026 року кількість тих, хто "впевнено підтримує", жодного разу не опускалася нижче 40%.

Майже щотижня з’являється інформація про зниження рівня підтримки і Путіна, і "Єдиної Росії", і уряду, і Держдуми. Все це – за даними російських соціологічних служб, які традиційно "прикрашають реальність". Крім того, ми розуміємо, що в умовах тоталітарного суспільства здобути валідні соціологічні дані практично неможливо: значна частина респондентів зі зрозумілих причин боїться висловлювати власну думку.

Але навіть крізь цю атмосферу страху ми чуємо волання російського обивателя про мир. Сьогодні можна впевнено говорити, що переважна більшість росіян прагне дешевого бензину, економічної стабільності, доступу до соцмереж та інших принад мирного життя.

Вибори в Росії – це зґвалтування

Перед нами інтригуюча картина: електоральна більшість, яка "пошепки волає про мир", має прийти на виборчі дільниці й проголосувати за партію війни. Ця більшість, звісно ж, проголосує так, як їй скажуть. Але по факту це – зґвалтування. Вперше в історії путінського режиму цей акт відбуватиметься настільки відверто та зухвало.

Причому на одному "акті" все не закінчиться, тому що на горизонті в російського населення цілий атракціон "непопулярних" рішень: хвиля мобілізації, підвищення податків, посилення репресій та експропріація банківських вкладів. Ось така перспектива подальшого співіснування з правлячим режимом – тим самим режимом, з яким ще не так давно була "любов".

Чи зрозуміє колись "російський обиватель", що його ґвалтують і що "так жити не можна"? Якась, хай і невеличка, частка населення щось таке точно відчує. Чи призведе це до протестів або якогось підпільного руху? Напевно, жоден соціолог або політолог не зможе зробити з цього приводу достовірного прогнозу.

Багатомільйонне болотне народонаселення – погано досліджена стихія, про яку мало що знає навіть болотний цар. Прокидається ця стихія дуже повільно. Можна лише обережно припустити, що вересневі вибори дадуть поштовх процесам, які з часом призведуть до соціально-політичних катаклізмів. Але це довгострокова перспектива.

Сьогодні наше завдання – нищити окупантів і методично підштовхувати "пересічного росіянина" до банальної думки про те, що його головний ворог – Путін. Працюємо в цих напрямках. Маємо результати. Але роботи ще багато. Попереду багато цікавого.