Цьогоріч інфляція може сягнути 20%: що уряд і НБУ роблять, аби пом'якшити зростання цін

Українці вже відчули певне зростання цін, однак згодом інфляція може сягнути ще 20%. Тому Нацбанк України та Кабмін роблять усе, щоб уникнути різкого зростання вартості товарів і послуг.

Це досить складно, оскільки в умовах війни економіка потерпає від надзвичайно сильних ударів. Що зараз роблять, щоб запобігти економічному краху, розповіла 24 каналу перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

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Що впливає на зростання цін

За словами співробітниці НБУ на ціни найбільше впливають наслідки війни. Мовиться про кілька ключових факторів:

порушення напрацьованої системи логістики;

нерівномірний попит на багато видів товарів;

знищення багатьох підприємств;

значне збільшення витрат бізнесу.

Проте, експертка зауважила, що в деяких товарах зворотна ситуація, бо в України зараз обмежений експорт. Зокрема, це можна помітити по цінниках курятини, олії та яєць.

Як стримують вартість товарів

Нацбанк не може ефективно працювати над нормалізацією економіки самотужки. Тому багато кроків супроводжуються й ухвалою відповідних рішень уряду. Ця об'єднаність зусиль якраз і допомагає уникнути критичної ситуації.

Основні фактори стримування росту цін:

Фіксованим безготівковий обмінний курс – передусім стримує зростання цін на імпортовані товари. Однак також і має вплив на продукцію українських виробників, бо вони також використовують імпортні товари.

Уряд зафіксував ціни на житлово-комунальні послуги. Катерина Рожкова акцентувала, що це дуже велика допомога для населення.

НБУ підвищив облікову ставку, щоб банки підвищили ставки за депозитами, а уряд це зробив за облігаціями. Завдяки цьому люди можуть змогу отримати додатковий дохід, який убезпечить їхні заощадження.

Що буде з цінами на овочі

Інтерв'ю першої заступниці голови НБУ 24 каналу можна прочитати за цим посиланням . Також воно доступне у відео форматі.

10 червня перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький також говорив про ціни, однак суто у своїй сфері. Він зауважив, що найімовірніше літом не буде значного зростання вартості овочів, фруктів і молочної продукції. Це зумовлено передусім звичною сезонністю агросектору. Проте вже ж можуть бути винятки, якщо з'являться нові економічні виклики для аграріїв і підприємців.

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