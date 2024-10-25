Цьогоріч Київ придбав дронів, автівок та іншого спорядження для ЗСУ на 8,6 мільярда, – Кличко
Джерело:фейсбук Віталія Кличка
Столиця цього року вже виділила на допомогу захисникам 8,6 мільярда гривень. На ці кошти придбані, зокрема, понад 12 тисяч безпілотників, понад 100 автівок та інше спорядження.
Про це повідомив у фейсбуці мер Києва Віталій Кличко.
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Громада столиці продовжує підтримувати наших захисників. Цього року Київ вже виділив на допомогу військовим 8,6 мільярда гривень (за минулий рік – 7,5 мільярда гривень). Від громади Києва у 2024 на фронт вирушили: понад 12 000 БпЛА різних типів – Mavic, Mavic 3T, FPV-дронів. Відправили й понад 100 нових автівок. Передає столиця також системи РЕБ, засоби зв'язку, інше необхідне спорядження,
– написав Віталій Кличко.
Столиця допомагає військовим: відео
Він зазначив, що тільки у вересні-жовтні військові отримали від киян понад 2000 БпЛА. Також столиця залучає і позабюджетну допомогу, наголосив мер.
"Понад 2500 БпЛА різних типів, спорядження, броньовані авто "Кобра" спрямували на фронт як благодійна допомога (придбали не за бюджетні кошти). Допомагаємо нашим захисникам разом!" – наголосив Віталій Кличко.