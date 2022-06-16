У цьому роль лідера, – політолог пояснив, чому Україна має допомагати Молдові й Грузії

Може здатися несправедливим, що Молдова та Грузія намагаються "застрибнути" в човен, за яким Україна рухається до ЄС. Але навпаки потрібно їх підтримувати. Навіть попри неоднозначні уряди, які інколи заграють з Росією.

Про це 24 каналу розповів український політолог Микола Давидюк. Він позитивно сприймає, що Молдова та Грузія приєдналися до формату "Рамштайн", а також одразу подали заявку після України на так званий пришвидшений вступ до Євросоюзу.

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Це може обурювати, особливо через неоднозначні реакції урядів обох держав щодо санкцій проти Росії. Однак Микола Давидюк вважає, що і Молдову, і Грузію навпаки потрібно підтримувати у їхніх прагненнях.

Єдине – він допустив можливість, що представника Грузії могли прислати на зустріч "Рамштайн", щоб вивідати інформацію для окупантів. Адже уряд там явно проросійський.

Ми всі в одному човні

Якщо відкинути сентименти, Україна має позитивно реагувати на приєднання обох держав до "Рамштайну" та до руху в ЄС. Адже стратегічно ми давно йдемо за спільним вектором. Так, зараз Україна трішки вирвалася. Це цілком нормально проявити лідерство і допомогти обом партнерам разом йти вперед.

До урядів і Грузії, і Молдови може бути багато питань. Але до народів – ніяких. І грузини, і молдавани підтримали України в її боротьбі проти російських загарбників.

"Україні треба нормально до цього ставитися, попри те, що уряди в них неідеальні. Скажімо чесно, а наш Кабмін ідеальний? А коли уряди Молдови і Грузії рухалися в Європу, а в нас завідував Янукович, то від нас теж можна було відмовитися? Ми тоді також були схожі на гидке каченя в очах тих країн, які йшли в Європу, але з нами спілкувалися", – наголосив Микола Давидюк.

"Рамштайн" може розірвати Росію на шматки

Політолог задоволений новим форматом "Рамштайн", який є швидким, ефективним та потужним. За його словами, 40 міністрів оборони з різних країн – це справді суперсила. В цьому можна навіть побачити спроби пошуку нової архітектури безпеки світу.

Важливо, що цей формат справді працює. Варто окремо подякувати США та Великій Британії, які взяли на себе різні організаційні функції з об’єднання та фінансування. Якби цим займалася Європа, то могло бути зовсім по-іншому.

Зустрітися і поговорити в Європі дуже люблять. А ось тут зібралися – і видали кеш. І нам ці гроші були дуже в пригоді, і розвіддані, і зброя, і аналітичні дані, і навіть хакерські атаки, які за збігом звідкись з’являлися і руйнували російську архітектуру управління їхньою державою, – зазначив політолог.

Давидюк наголосив, що "Рамштайн" – ситуативний союз, який в перспективі міг би перерости в щось значно більше. Але наразі він ніяк не може замінити НАТО. Хоча має певні переваги, серед яких – висока мобільність.

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