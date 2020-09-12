До 9 жовтня: у ЦВК Білорусі не знають дату інавгурації Лукашенка
У ЦВК Білорусі нібито не знають, коли відбудеться інавгурація Олександра Лукашенка. Там заявили, що їхні представники зазвичай присутні на церемонії інавгурації виключно як запрошені особи, а організацією церемонії займається адміністрація президента.
У Центральній виборчій комісії Білорусі наголосили, що церемонія інавгурації Лукашенка має відбутися не пізніше, аніж 9 жовтня. Про це заявила очільниця білоруської ЦВК Лідія Єрмошина, повідомляє Naviny.by.
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Однак точну дату інавгурації Єрмошина не назвала.
Ні, я поняття не маю. Все організовує адміністрація президента. До 9 жовтня, в двомісячний термін (після проведення виборів – 24 канал) повинна бути призначена (дата – 24 канал),
– заявила посадовиця.
Вибори президента Білорусі: що відомо
- Вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК перемогу на них здобув чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Однак за даними незалежних екзит-полів перемогла головна опонентка Лукашенка, опозиціонерка Світлана Тихановська.
- У ніч на 10 серпня білоруси вийшли на мирні протести. Незважаючи на те, що є загиблі, а сотні протестувальників отримали поранення, люди продовжують виходити на мітинги.
- Лукашенко заявив, що за жодних обставин не віддасть владу.
- ПАРЄ та країни ЄС не визнали виборів у Білорусі.
- 6 вересня 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою про застосування санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- 31 серпня Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі.