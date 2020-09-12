У ЦВК Білорусі нібито не знають, коли відбудеться інавгурація Олександра Лукашенка. Там заявили, що їхні представники зазвичай присутні на церемонії інавгурації виключно як запрошені особи, а організацією церемонії займається адміністрація президента.

У Центральній виборчій комісії Білорусі наголосили, що церемонія інавгурації Лукашенка має відбутися не пізніше, аніж 9 жовтня. Про це заявила очільниця білоруської ЦВК Лідія Єрмошина, повідомляє Naviny.by.

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Однак точну дату інавгурації Єрмошина не назвала.

Ні, я поняття не маю. Все організовує адміністрація президента. До 9 жовтня, в двомісячний термін (після проведення виборів – 24 канал) повинна бути призначена (дата – 24 канал),

– заявила посадовиця.

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