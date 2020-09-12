У Держдепі США заявили, що незабаром підготують санкції проти Білорусі. Вони стосуватимуться білоруських чиновників, які причетні до порушень прав людини та репресій. Також до санкційного списку потрапить і очільник Білорусі Олександр Лукашенко.

Що відомо про санкції США проти Білорусі

Наразі у санкційному списку США перебувають 16 білоруських чиновників, зокрема і Лукашенко. Про це повідомив перший заступник держсекретаря США Стівен Біґен, передає DW.

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За словами Біґена, обмеження включають:

заборону на в'їзд в США;

заморожування активів на їх території.

Я очікую, що через кілька днів ми зможемо остаточно визначити додатковий список санкцій,

– зазначив Біґен.

Заступник держсекретаря додав, що Вашингтон не ставить введення санкцій в залежність від відповідного процесу в Євросоюзі, проте координує його з Брюсселем. Також він повідомив, що США поки не готують економічні санкції щодо Білорусі, але не виключають їх в майбутньому.

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