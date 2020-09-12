Санкції проти Лукашенка та білоруських чиновників будуть готові найближчими днями, – США
У Держдепі США заявили, що незабаром підготують санкції проти Білорусі. Вони стосуватимуться білоруських чиновників, які причетні до порушень прав людини та репресій. Також до санкційного списку потрапить і очільник Білорусі Олександр Лукашенко.
Що відомо про санкції США проти Білорусі
Наразі у санкційному списку США перебувають 16 білоруських чиновників, зокрема і Лукашенко. Про це повідомив перший заступник держсекретаря США Стівен Біґен, передає DW.
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За словами Біґена, обмеження включають:
- заборону на в'їзд в США;
- заморожування активів на їх території.
Я очікую, що через кілька днів ми зможемо остаточно визначити додатковий список санкцій,
– зазначив Біґен.
Заступник держсекретаря додав, що Вашингтон не ставить введення санкцій в залежність від відповідного процесу в Євросоюзі, проте координує його з Брюсселем. Також він повідомив, що США поки не готують економічні санкції щодо Білорусі, але не виключають їх в майбутньому.
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Санкції ЄС та США проти Білорусі: головне
- Ані США, ані Євросоюз не визнали результати президентських виборів у Білорусі, що відбулися 9 серпня. Світова спільнота засудила насильство над мирними мітингувальниками.
- 19 серпня лідери ЄС домовились запровадити санкцій проти білоруських посадовців. 6 вересня 106 членів Європарламенту підтримали ініціативу застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- 31 серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції проти 30 громадян Білорусі. Серед них є Лукашенко. У відповідь на це Лукашенко пригрозив їм аналогічними санкціями.
- Євросоюз затвердив частину санкційного списку проти білоруських посадовців. Президента Білорусі Олександра Лукашенка у ньому поки немає.