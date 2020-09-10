Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не віддасть владу нібито тому, що його обрав народ. За словами політика, він начебто готовий до того, що одного разу йому доведеться передати владу комусь, однак це відбудеться не під тиском вулиці.

Лукашенко почав залякувати білорусів тим, що країна може повернутися в епоху 90-х. Про це він розповів під час представлення Андрія Шведа як генпрокурора Білорусі, пише "Белта".

Зверніть увагу Сволочі американці й сигнали з космосу, – Лукашенко все ще шукає винних у протестах

За словами Лукашенка, у час 90-их років влада буквально валялася в болоті і об неї витирали ноги. Окрім того, президент Білорусі наголосив, що ноги витирали також об "тих, хто носив погони". Тому повернення у ті часи Лукашенко нібито не допустить.

Мені часто дорікають, що "владу він не віддасть". Правильно дорікають. Мене народ не для цього обрав. Влада не для того дається, щоб її взяв, кинув і віддав,

– заявив Лукашенко.

З часом Лукашенко нібито готовий передати владу

Президент Білорусі також наголосив, що не тримається за владу. З часом, за словами Лукашенка, він навіть готовий передати комусь владу, однак це відбудеться нібито за законом, а не під тиском вулиці.

Читайте також Малювали попи фарбою: Лукашенко заявив, що синці протестувальників були несправжніми

"Щоб Білорусь не повторила варіанти України, Лівії та Сирії"

Наразі свою місію Лукашенко вбачає у тому, щоб врятувати країну від "нашестя".

Врятувати країну від цього нашестя, щоб вона не повторила варіанти України, Лівії, Сирії і так далі, і стабілізувати обстановку в цій країні,

– розповів президент Білорусі.

Протести у Білорусі: що потрібно знати