Немецкие социал-демократы не раз заявляли, что для Германии сближение с Россией должно стать стратегической задачей. Хотя лично Шольц более неоднозначная фигура, а некоторые его высказывания, наоборот, говорят о том, что он не готов просто дружить с Путиным.

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До выборов в Бундестаг Германии остались считанные дни, ведь пройдут они уже в это воскресенье, 26 сентября. На этом этапе шансы меркелевского ставленника Армина Лашета стать канцлером стремительно тают.

Гвоздь в гроб политической карьеры Лашета

Накануне прошли последние решающие дебаты кандидатов, которые, наверное, вбили финальный гвоздь в гроб политической карьеры Лашета. Прения претендентов на пост канцлера преимущественно были сосредоточены вокруг внутренней повестки Германии.

По итогам дебатов социологи опросили немцев, кто из кандидатов вызвал у них наибольшую симпатию. Здесь вперед вырвался Шольц – его выступление сочли убедительным 41% немцев. Армин лашет вызвал симпатию у 27%, а еще 25% зрителей отдали голоса представительнице партии "Зеленых" Анналене Бербок.



Вперед вырвался Шольц / Фото Bundesrat

Эти результаты только добавили победных баллов социал-демократам. Судя по последним опросам, на выборах в Бундестаг:

партия Шольца может набрать почти 26% голосов;

Меркелевская партия ХДС, соответственно и Лашет, может получить 21% голосов;

еще около 15% набирает партия "Зеленых".

Теперь самое интересное – Шольц на теледебатах заявил, что готов создавать коалицию в Бундестаге с партией "Зеленых". А это значит, что Христианско-демократический союз Меркель может остаться не у дел.

Кто такой Олаф Шольц

В Германии Олафа Шольца называют достаточно неоднозначной фигурой. В последние годы он занимал пост министра финансов Германии, работая в команде Меркель.

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В целом его политика была одобрена немцами, ведь, например в начале пандемии COVID-19 он пошел на непопулярный шаг и увеличил внешние займы Германии. Позже все оценили такой шаг, ведь это спасло экономику от ковидного кризиса.

Но в то же время с Шольцом связан и скандал. В начале сентября 2021 года немецкая прокуратура нагрянула с обысками в министерство финансов, которое он возглавляет. Все дело в том, что в 2017 году при Минфине Германии появилось специальное подразделение, которое занимается расследованиями фактов отмывания денег в немецких банках.

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Оказалось, что это подразделение намеренно не передавало прокуратуре известные им данные о финансовых преступлениях. Проще говоря, отдел Минфина подозревают в том, что он покрывал незаконные оборудки. Из-за этого Шольца даже вызывали на парламентские слушания, но он заявил, что лично к делу не причастен, и готов сотрудничать со следствием. Как видим по рейтингам немцев, такое объяснение вполне их устроило.

Отдельно стоит остановится на том, как же Олаф Шольц, бывший подчиненный Герхарда Шрёдера, относится к России и ее агрессии против Украины. Здесь есть неожиданный и неоднозначный сюрприз.

Новая восточная политика ЕС

Еще в августе 2021 года Шольц призвал Евросоюз к "разработке новой восточной политики ЕС". По мнению политика, безопасностью в Европе должны заниматься ЕС и Россия.

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В то же время, Шольц осуждает оккупацию Россией украинских территорий. Он заявил, что подобного передела границ в Европе больше не допустит. Хотя тут не понятно – не допустит, сохранив статус-кво, или же заставив Россию убраться из Украины?

Если Шольц таки получит пост канцлера Германии, это станет проблемой для его соотечественницы, председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая немного иначе видит будущее Европы. Проблема в том, что срок ее полномочий заканчивается уже в 2024 году и новый состав парламента Германии может не выдвинуть ее на второй срок, а вот амбициозный Эммануэль Макрон – может.

Здесь становится ясно – почему верхушка ЕС в конфликте Франции и США встала на сторону Парижа. Эммануэль Макрон, понимает, что после Меркель тот же Шольц не сможет стать первым лицом Евросоюза. Потому это место хочет занять он сам, а если так, то вся европейская верхушка стремится поддержать позицию сильнейшего.



Макрон хочет занять место в Еврокомиссии / Фото Getty Images

Чем всё это закончится, покажут результаты выборов в немецкий Бундестаг. Но уже понятно, что в ближайшее время в ЕС ожидается политическая турбулентность. Потому-то США и решили использовать это окно возможностей для создания союзов с более сильными игроками и для давления на Кремль.