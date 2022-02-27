Ця ніч буде найвирішальнішою спробою захопити Київ, – Фейгін

Україні варто однозначно очікувати загострення у цю ніч на 28 лютого. Володимиру Путіну захоче під виглядом переговорів виконати свою головну мету – захопити Київ.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російській опозиційний політик Марк Фейгін.

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Ймовірно, ця ніч буде найвирішальнішою спробою захопити столицю України,

– наголосив він.

Фейгін підкреслив, що Кремль може спробувати захопити Київ, аби мати можливість продовжити перемовини на своїх умовах. Мовляв, сказати: "Ми вже захопили столицю, захопили Україну, погоджуйтесь на головні наші умови".

Мовиться про визнання Криму – російським та "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей, заборону вступу України у НАТО.

Путін може захотіти федералізації України

Крім того, як припустив Фейгін, далі країна-агресорка могла б висувати й інші умови, цих точно не було б їм достатньо. Можливо, за словами експерта, Путін може захотіти федералізації України.

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