Ця політика буде дуже дорогою для Угорщини, – Дуда про позицію Орбана щодо України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому складно зрозуміти позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо війни Росії в Україні.

Водночас лідер сусідньої Польщі додав, що Орбан перебуває у досить складній ситуації.

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Дуда про позицію Орбана щодо війни в Україні

За словами Дуди, він розуміє основи політики Орбана, як і те, що інтереси Угорщини є його пріоритетом. Президент Польщі також згадав про енергетичну залежність Угорщини.

Зокрема, він заявив, що АЕС, яка виробляє енергію для Угорщини, є російською. Крім того, угорці кілька років тому уклали контракт з російськими суб'єктами на модернізацію цієї станції. На думку Дуди, залежність Угорщини величезна.

Мені важко це зрозуміти ще й тому, що ця політика буде дуже дорогою для Угорщини,

– заявив Дуда.

Водночас Дуда наголосив, що перед обличчям російської агресії в Україні смертями тисяч людей в Україні, бомбардуваннями житлових будинків, знесенням багатоквартирних будинків російською армією, злочинною діяльністю у контексті міжнародного права, йому важко зрозуміти таку позицію.

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