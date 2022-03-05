Ця війна програна: безглуздо вмирати за яхти та палаци Путіна

Звернення до російських військових. Цю війну програно.

Безглуздо вмирати за яхти та палаци Путіна та його оточення. Путін та його оточення – військові злочинці, які будуть засуджені Міжнародним трибуналом.

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Російські військові борються із мирним населенням

Міжнародним трибуналом буде засуджено і тих, хто вчиняє військові злочини в Україні. Ганебно та безчесно вмирати в Україні, борючись із мирним населенням. Необхідно виявити гідність та перейти на бік України.

Важливо Росія нині намагається заткнути всі вуха, заклеїти всі очі та заліпити всі роти

Росію чекає ганьба

Інакше, ваша ганьба буде ганьбою Росії у наступні сотні років. Слава Україні, яка зупинила злочинця Путіна.

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