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Ця історія є глобальною, — польський журналіст про висилку дипломатів РФ

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Польський журналіст та головний редактор порталу українців у Польщі Ігор Ісаєв вважає, що історія з висиланням російських дипломатів є глобальною. Міністри з різних країн проводять прес-конференції, які стосуються видворення послів Російської Федерації.

Про це він повідомив в прямому ефірі 24 Каналу.

За його словами, ситуація з російським шпигуном у польському Міністерстві енергетики, який намагався довідатися інформацію про проект "Північний потік 2", спричинила скоординовану інформаційну діяльність

Ця історія, що відбувається просто на наших очах, є глобальною. Міністри в скоординований спосіб виходять і говорять, що вони висилають російських дипломатів з країни,
– вважає Ігор Ісаєв

За словами журналіста, у понеділок, 26 березня, відбулася прес-конференція голови МЗС у Польщі щодо висилки дипломатів РФ Яцека Чапутовіча. У результаті – країна висилає 4 російських дипломатів.

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Ще минулого тижня голови країн ЄС та НАТО зустрічалися для узгодження рішення. Зараз ми бачимо, що країни від Сполучених Штатів Америки по Східну Європу оголосили про висилку певної кількості дипломатів: США збирається вислати 60 послів, Чехія – 3, Брюссель і Німеччина ще вирішують це питання. Міністри підкреслюють, що таким чином вони солідаризуються з Великобританією,
– повідомляє Ігор Ісаєв.

Нагадаємо, сьогодні зранку польські журналісти повідомили, що працівники Агентства внутрішньої безпеки затримали підозрюваного у шпигунстві на користь Росії. ЗМІ також назвали ім’я затриманого – Марек В. Зазначається, що він підтримував контакти з російськими розвідниками, які працюють під дипломатичним прикриттям у посольстві у Варшаві.

Теги: журналісти Новини Росії Новини політики Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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