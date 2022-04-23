Цю війну може зупинити той, хто її почав, – Зеленський про прямі переговори з Путіним

Президент Володимир Зеленський наголосив, що від початку війни наполягає на безпосередній зустрічі з очільником кремля Путіним. Причина цього проста – зупинити війну може той, хто її почав, тобто кремлівський диктатор.

Володимир Зеленський наголосив, що він хоче припинення війни. Про це глава держави заявив під час пресконференції у київському метро.

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Україна завжди обирала дипломатичний шлях

Президент зазначив, що Україна завжди обирала дипломатичний шлях вирішення конфлікту, однак Росія відкидала це та потім звинувачувала саме нас у тому, що ми буцімто не хочемо сідати за стіл переговорів.

Однак з початком повномасштабної війни, як зазначив Зеленський, світ побачив, хто справді виступав усі ці роки проти дипломатичного вирішення конфлікту. Варто зазначити, що Володимир Зеленський не вперше говорить про готовність безпосередньої зустрічі з Путіним.

Є дипломатичний шлях (вирішення конфлікту – 24 канал), а є військовий. Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає – навіть якщо це складно, це може зупинити втрати тисяч, десятків тисяч, а з такими сусідами сотень тисяч, а можливо і мільйонів людей,

– наголосив Зеленський.

Також глава держави зазначив, що сьогодні рівень довіри до України від міжнародних партнерів на найвищому рівні, у той час, як Росія та довіра – це слова антоніми.

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