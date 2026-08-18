У Дніпрі ТЦК відправив на полігон єдиного опікуна 17-річної сироти

У Дніпрі військовослужбовці ТЦК затримали та відправили на полігон єдиного опікуна неповнолітньої дівчини-сироти. Дитина самостійно приїхала до установи з документами, однак тоді її законного представника вже повезли на військову підготовку.

Про цей інцидент 18 серпня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Деталі скандалу з ТЦК у Дніпрі

За словами омбудсмена, чоловік встиг зателефонувати дитині та попередити, що його везуть до ТЦК. Опісля 17-річна дівчина вирушила туди з документами для пояснення ситуації.

Лубінець наголосив, що мобілізація є необхідністю, проте умови воєнного стану не скасовують прав дитини. Однак дії призвели до того, що людина, яка за законом відповідає за неповнолітню, зникла з дому, а сирота самостійно шукала опікуна по установах.

Наразі справою займається представник уповноваженого у Дніпропетровській області Олексій Урлаткін. Офіс омбудсмена вже направив запити до Лівобережної служби у справах дітей Дніпровської міськради та обласного ТЦК для з'ясування обставин.

Зараз дівчина перебуває з бабусею. Але сам факт, що бабуся доглядає за нею, не робить її автоматично законним представником дитини. Тож виникає цілком конкретне питання: якщо з дитиною щось станеться – хто представлятиме її інтереси та хто нестиме за це відповідальність?

– додав Лубінець.

Омбудсмен вважає, що ситуацію потрібно "негайно виправляти". "Система, яка має працювати чітко й прозоро, не може залишати людей та їхніх близьких без відповідей – особливо коли йдеться про неповнолітню дитину", – резюмував він.

Нагадаємо, десятьох військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП Одеси підозрюють у незаконному позбавленні волі та катуванні чоловіків. Також вони застосовували до них фізичну силу та сльозогінний газ. Підозрюваних затримали та обрали їм запобіжні заходи.