Силоміць тягнули на медогляд: ТЦК у Львові потрапив у скандал із затриманням чоловіка

Львівський ТЦК потрапив у скандал через затримання чоловіка. Військовозобов'язаного тягнули силоміць, ймовірно, на проходження військово-лікарської комісії.

Відео з затриманням чоловіка публікують у мережі місцеві телеграм-канали. Наразі у ТЦК заявили, що встановлюють усі деталі обставин щодо цього інциденту, передає 24 Канал.

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У центрі Львова чоловіка силоміць тягнули до ТЦК

Мережею ширяться кадри, на яких двоє чоловіків у військовій формі силоміць тягнуть цивільного до ТЦК. Користувачі стверджують, що скандальний інцидент стався у центрі Львова. За словами свідків, чоловіка буцімто відразу відправили на військово-лікарську комісію, а вже зранку наступного дня – він нібито опинився на полігоні у Рівненській області.

За кадром чути, як перехожі стали на захист чоловіка й почали засуджувати дії, ймовірно, представників ТЦК. Вони кричали їм услід, що їхні дії є незаконними.

Затримання чоловіка у Львові: дивіться відео

У Львівському обласному ТЦК та СП прокоментували кадри, які активно ширяться мережею. Там заявили, що встановлюють усі деталі інциденту та призначили службову перевірку.

Мережею інтернет поширюється інформація щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку,

– мовиться у дописі пресслужби ТЦК.

У Тернополі жорстоко побили мобілізованих у ТЦК

Мережею 8 жовтня активно поширювалися кадри, як двоє військових жорстоко побили мобілізованих у ТЦК. На опублікованих кадрах видно, як дві особи лежать на ліжках, а двоє працівників ТЦК – завдають ударів.

Скандальне відео з побиттям викликало обурення у мережі й гостре засудження. На шокуючі кадри відреагував і мер Тернополя Сергій Надал, який закликав ТЦК провести ретельну перевірку, аби з'ясувати усі обставини інциденту.

ДБР і поліція того ж дня заявили, що зареєстрували кримінальні провадження за фактом побиття мобілізованих.