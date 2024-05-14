Чоловік у військовій формі бив одеситку милицею: у Міноборони відреагували на гучне відео

В Одесі трапився конфліктний інцидент: чоловік у формі побив дівчину милицею. На нього відреагували в ТЦК та поліції, зараз із офіційною заявою доєдналося Міністерство оборони України.

Зранку 14 травня в мережі поширилась інформація про конфліктний інцидент дівчини з представником Одеського обласного ТЦК та СП. В Міністерстві оборони України повідомили, що тримають на контролі розслідування.

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Дівчину побили милицею

Сьогодні дівчина з Одеси Антоніна Токмакова розповіла у мережі, що її вночі побив чоловік у військовій формі. За словами постраждалої, вона разом із трьома хлопцями писала заяву на таксиста у відділенні поліції на вулиці Грецькій.

Антоніна стверджує, що згодом прибули представники ТЦК, посадили одного з хлопців у автобус та сказали, що везуть розбиратись. Дівчину в автобус не пустили, і вона почала знімати дії представників ТЦК на відео, за що один з чоловіків у військовій формі почав бити її милицями. Після кількох ударів постраждалій вдалося утекти.

Реакція Міноборони

В міністерстві повідомили, що внаслідок інциденту 19-річну громадянку доставили до місцевої лікарні з тілесними ушкодженням голови та грудної клітини.

За фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеська спеціалізована прокуратура розпочала кримінальне провадження. Чоловіку у формі інкримінують нанесення легких тілесних ушкоджень.

Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності,

– говорять у відомстві.

В Міноборони додали, що досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Одеській області.

Що відбувалось вночі 14 травня на Грецькій