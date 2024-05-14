Чоловік у військовій формі бив одеситку милицею: у Міноборони відреагували на гучне відео
Джерело:Міністерство оборони України
В Одесі трапився конфліктний інцидент: чоловік у формі побив дівчину милицею. На нього відреагували в ТЦК та поліції, зараз із офіційною заявою доєдналося Міністерство оборони України.
Зранку 14 травня в мережі поширилась інформація про конфліктний інцидент дівчини з представником Одеського обласного ТЦК та СП. В Міністерстві оборони України повідомили, що тримають на контролі розслідування.
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Дівчину побили милицею
Сьогодні дівчина з Одеси Антоніна Токмакова розповіла у мережі, що її вночі побив чоловік у військовій формі. За словами постраждалої, вона разом із трьома хлопцями писала заяву на таксиста у відділенні поліції на вулиці Грецькій.
Антоніна стверджує, що згодом прибули представники ТЦК, посадили одного з хлопців у автобус та сказали, що везуть розбиратись. Дівчину в автобус не пустили, і вона почала знімати дії представників ТЦК на відео, за що один з чоловіків у військовій формі почав бити її милицями. Після кількох ударів постраждалій вдалося утекти.
Реакція Міноборони
В міністерстві повідомили, що внаслідок інциденту 19-річну громадянку доставили до місцевої лікарні з тілесними ушкодженням голови та грудної клітини.
За фактом нанесення військовослужбовцем тілесних ушкоджень цивільній особі Одеська спеціалізована прокуратура розпочала кримінальне провадження. Чоловіку у формі інкримінують нанесення легких тілесних ушкоджень.
Міністерство оборони України тримає на контролі розслідування цієї справи, надаючи повну і всебічну підтримку органам досудового слідства для встановлення усіх обставин та притягнення винних до відповідальності,
– говорять у відомстві.
В Міноборони додали, що досудове розслідування проводить Головне управління Нацполіції в Одеській області.
Що відбувалось вночі 14 травня на Грецькій
- Антоніна Токмакова стверджує, що прийшла з трьома друзями в поліцію, щоб написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим газом, але згодом у відділку з'явився чоловік у формі, з яким і зав'язався конфлікт.
- Після того, як компанія написала заяву, за словами дівчини, її та хлопців протягом двох годин не випускали з відділку та пропонували "почекати ТЦК".
- Ближче до півночі двох 19-річних хлопців відпустили, а третього – відмовились. Дівчина залишилась із ним. Тоді чоловік із милицею разом із двома військовими повідомили, що хлопця зараз повезуть в ТЦК "розбиратися". Дівчині дозволили поїхати з хлопцем.
- Згодом люди у військовій формі посадили хлопця в автобус, а дівчину не пустили. Антоніна стала стукати у вікно та знімати на відео водія автобуса, який вже почав їхати. У цей час із відділення поліції вибіг чоловік у формі, що представився працівником ТЦК і побив дівчину милицею.
- Після кількох ударів дівчина стверджує, що відштовхнула нападника, піднялась із землі та втекла.