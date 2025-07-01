В Одесі після конфлікту з ТЦК медик опинився у реанімації

В Одесі стався конфлікт між службовцями ТЦК та лікарем з Харкова. Медика внаслідок цього госпіталізували у важкому стані.

У ТЦК зазначили, що готові співпрацювати зі слідством. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП та "Думська".

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Що відомо про інцидент з ТЦК в Одесі?

Відео інциденту, який стався 19 липня на вулиці Костанді, активно поширюється в соціальних мережах.

На записі видно, як чоловік чинить опір, після чого його силоміць заштовхують у мікроавтобус, при цьому дверима притискають голову. Постраждалий – лікар із Харкова, який приїхав до Одеси по роботі. Зараз він у тяжкому стані перебуває в реанімації.

Другий день Валік був в Одесі. На даний момент зроблено все, що можна. Там було два буси. Від одного він утік. Другий збив таким чином, що поламалось три ребра. Одне ребро прокололо легеню. Лікарі змогли врятувати його життя,

– розповідає колишня дружина лікаря.

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В ТЦК зауважили, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.

"Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства", – пояснили у відомстві.

Там додали, що готові співпрацювати зі слідством, а також закликали громадян "утримуватися від поширення неперевірених версій, які можуть спотворити сприйняття ситуації та зашкодити процесу розслідування". Громадянам рекомендують вирішувати всі питання, пов’язані з військовим обліком, у правовому полі та уникати вуличних конфліктів.

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