Навіщо в Україні ТЦК та СП: функції органів мобілізації

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки уточненюють та оновлюють дані військовозобов’язаних, і, відповідно, здійснюють оповіщення громадян про необхідність робити це. Крім цього, ТЦК виконують низку інших напрямків роботи.

Як працюють ТЦК та СП?

Оборонець Савур-Могили Артур Горобець розповів журналістам про те, як працюють Територіальні центри комплектування і соціальної підтримки.

За його словами, мобілізація – дуже дражлива для суспільства тема, причому російська пропагандистська машина дбає про те, щоб українці найбільше звертали увагу саме на окремі порушення, які мають місце під час неї. Так конфліктні ситуації, а саме менше одного відсотка випадків, активно "розганяються" у соцмережах.

При цьому за кадром залишається основний пласт роботи ТЦК та СП – допомога військовим: і нещодавно мобілізованим, і воїнам-ветеранам, і родинам тих, хто захищає або захищав Україну.

ТЦК та СП насправді виконують такі функції:

Уточнення та оновлення даних військовозобов’язаних, і, відповідно, оповіщення громадян про необхідність робити це.

Перевірка стану здоров’я військовозобов’язаних (через військово-лікарську комісію – ВЛК).

Комплектування частин та з’єднань Сил оборони України.

Саме про ці три напрямки роботи суспільство знає як про мобілізацію. Але ними не обмежується:

Допомога з оформленням документів для виплат пораненим.

Оформлення статусу "учасник бойових дій", або отриманої під час служби інвалідності.

Допомога родинам загиблих, включно з оформленням виплат, психологічною підтримкою, організацією відпочинку тощо.

Допомога військовим та ветеранам із відновленням втрачених документів.

Організація реабілітації військових.

Допомога зі вступом до вишів воїнам, ветеранам та дітям полеглих.

Робота з архівами, допомога з оформленням запитів, уточнення стажу служби – власне, виконання різної "паперової" роботи на прохання тих, хто служив чи служить у війську зараз.

У виданні зазначили, що цей перелік аж ніяк не є вичерпним.

