Допомагали поліції, водій "підпалив авто сам": у ТЦК Вишгорода прокоментували скандальне відео

Днями у мережі з'явилося відео, на якому працівники ТЦК у Вишгороді нібито намагалися викурити чоловіка з автівки перцевим балончиком. Військовослужбовці пояснили, що того дня просто прийшли на допомогу поліції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням пресслужбу Київського обласного ТЦК та СП.

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Яка позиція щодо інциденту у Вишгородському ТЦК

У Вишгородському ТЦК розповіли, що патрулювали, коли побачили, що поліція потребує допомоги. Вони спільно з правоохоронцями намагалися відчинити двері автівки. Військовослужбовці пояснили, що водій закрив скло і не хотів спримайти те, що він має вийти і проїхати до ТЦК для уточнення військово-облікових документів.

Поліція пустила якийсь газ. Він просто його підпалив. І ви самі бачили, яке з машини було полум'я. Потім до нього під'їхав його знайомий, і він вийшов з машини. Як він пояснив, підпалив, щоб не дихати цим газом,

– розповіли у Вишгородському ТЦК.

Зауважимо, що після розголосу у мережі Міноборони відреагувало на інцидент. Там повідомили, що проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації. У міністерстві наголосили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

У Міноборони назвали такі дії неприпустимими, зазначивши, що вони підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки.