30 травня, 15:01
Один з найрідкісніших літаків Росії: що відомо про Ту-142, які знищили у Таганрозі

Анастасія Колеснікова
Уночі 30 травня українські дрони знищили два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі. Ці борти є рідкісними. Їх масово припинили виробляти у Росії ще в минулому столітті.

Ту-142 – це радянський дальній протичовновий літак, який сьогодні у ВМФ Росії використовується переважно для морської розвідки та патрулювання. Про це пише Defense Express.

Що відомо про Ту-142, які уразили у Таганрозі?

Ту-142 створили для пошуку й відстеження підводних човнів на великих відстанях. 

Цей літак розробили на базі розвідувального Ту-95РЦ. Цікаво, що пізніше саме Ту-142 став основою для створення стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який Росія досі використовує для запуску крилатих ракет. 

Серійне виробництво Ту-142 тривало до кінця 1992 року, а останній літак залишив завод у 1994-му. Загалом було випущено близько 100 таких машин різних модифікацій.

У відкритих джерелах подані наступні характеристики Ту-142:

  • Перший політ – 1968 рік.
  • На озброєння надійшов у 1972 році.
  • Екіпаж – близько 10 осіб.
  • Максимальна швидкість – до 925 кілометрів за годину.
  • Дальність польоту – понад 12 тисяч кілометрів.
  • Тривалість патрулювання може перевищувати 17 годин.

Літак оснащений радарами, гідроакустичними буями та іншими системами для виявлення підводних човнів. Також він може нести торпеди, глибинні бомби та інше озброєння для боротьби з морськими цілями.

Ту-142 є одним із найбільших у світі турбогвинтових військових літаків. Завдяки великій дальності він здатний контролювати величезні морські райони далеко від своїх баз. 

До слова, НАТО неодноразово піднімало у небо свої винищувачі для перехоплення російських літаків Ту-142 у своєму повітряному просторі. 

