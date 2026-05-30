Один з найрідкісніших літаків Росії: що відомо про Ту-142, які знищили у Таганрозі
Уночі 30 травня українські дрони знищили два літаки Ту-142 на військовому аеродромі у Таганрозі. Ці борти є рідкісними. Їх масово припинили виробляти у Росії ще в минулому столітті.
Ту-142 – це радянський дальній протичовновий літак, який сьогодні у ВМФ Росії використовується переважно для морської розвідки та патрулювання. Про це пише Defense Express.
Дивіться також Дістануть будь-яку ціль: коли Україна зможе отримати першу партію винищувачів Gripen
Що відомо про Ту-142, які уразили у Таганрозі?
Ту-142 створили для пошуку й відстеження підводних човнів на великих відстанях.
Цей літак розробили на базі розвідувального Ту-95РЦ. Цікаво, що пізніше саме Ту-142 став основою для створення стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який Росія досі використовує для запуску крилатих ракет.
Серійне виробництво Ту-142 тривало до кінця 1992 року, а останній літак залишив завод у 1994-му. Загалом було випущено близько 100 таких машин різних модифікацій.
У відкритих джерелах подані наступні характеристики Ту-142:
- Перший політ – 1968 рік.
- На озброєння надійшов у 1972 році.
- Екіпаж – близько 10 осіб.
- Максимальна швидкість – до 925 кілометрів за годину.
- Дальність польоту – понад 12 тисяч кілометрів.
- Тривалість патрулювання може перевищувати 17 годин.
Літак оснащений радарами, гідроакустичними буями та іншими системами для виявлення підводних човнів. Також він може нести торпеди, глибинні бомби та інше озброєння для боротьби з морськими цілями.
Ту-142 є одним із найбільших у світі турбогвинтових військових літаків. Завдяки великій дальності він здатний контролювати величезні морські райони далеко від своїх баз.
До слова, НАТО неодноразово піднімало у небо свої винищувачі для перехоплення російських літаків Ту-142 у своєму повітряному просторі.