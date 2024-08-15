Падіння ворожого Ту-22М3: окупанти назвали причину та розповіли деталі

В Іркутській області впав Ту-22М3. В міноборони Росії підтвердили падіння бомбардувальника та вказали причину.

В російських телеграм-каналах з посиланням на їхнє міноборони зазначають, що причиною падіння Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, інформує 24 Канал.

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Причини та деталі падіння Ту-22М3

В Іркутській області при виконанні планового польоту зазнав аварії літак Ту-22М3. Екіпаж катапультувався. Загрози для їхнього життя немає,

– пишуть в оборонному відомстві Росії.

Там також пишуть, що літак упав у "безлюдній місцевості, на землі обійшлося без руйнувань". За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність.

У Росії впав Ту-22М3: дивіться відео

У російських пабліках вказувалося, що на борту перебували 4 особи, трьох з них вдалося знайти. Один вважався зниклим безвісти.

Згодом губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв підтвердив, що літак упав у "безлюдній місцевості, на землі руйнувань немає". Відповідно до його слів, четверо пілотів катапультувались, їх уже знайшли.

Додамо, що в російських телеграм каналах писали, що через деякий час після приземлення на парашуті четвертий член екіпажу вийшов на зв'язок по рації і сказав, що в нього зламана нога.

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Крім цього, сам губернатор Іркутської області повідомив декілька деталей щодо падіння літака в Черемхівському районі, за віадуком, неподалік Михайлівки.

За його словами, о 22:18 (ймовірно, мовиться про 14 серпня – 24 Канал) до чергового регіонального відділення центру медицини катастроф надійшла така інформація. Він зазначив, що як повідомляє Міноборони, літак – військовий, ТУ-22М3. "Він (літак – 24 Канал) виконував плановий політ. Екіпаж повів літак від житлових будівель. 4 пілоти катапультувалися. Усіх уже знайшли, всім надається медична допомога. Загрози життю немає", – додав він.

Момент падіння бомбардувальника ТУ-22М3: дивіться відео