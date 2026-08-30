Авіаексперт припустив, скільки у росіян залишилось літаків Ту-95МС

Днями спецпризначенці СБУ уразили стратегічний бомбардувальник Ту-95МС на авіабазі "Енгельс". Саме за допомогою цих літаків ворог атакує Україну крилатими ракетами Х-101.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Відомо, що стратегічні бомбардувальники Ту-95 розробляли ще в 1950-х роках. А більшість цих літаків, які зараз використовує Росія, були сконструйовані ще в 1970 – 1980-х роках.

Скільки в Росії залишилося літаків Ту-95МС?

Як наголосив Криволап, буквально місяць тому росіяни перемістили свої стратегічні бомбардувальники на авіабазу "Украинка", яка розташована на Далекому Сході. Відповідно на "Енгельсі" залишились літаки, які не змогли злетіти. Їх часто розбирають на запчастини.

Але це міг бути й цілком справний літак. Адже ворог використовує той самий "Енгельс" та "Оленья" як "бази підскоку".

Таких літаків там повинно бути достатньо. Станом на 2021 рік в Росії було близько 60 таких літаків. Коли зайнялися обліком, то виявилося, що у них всього 47 Ту-95МС. Після "Павутини" йшлося лише про 18 літаків. Вже минув більш ніж рік після цієї операції, то думаю, що там літає десь 10 – 12 літаків,

– вважає Криволап.

Скільки в Росії літаків Ту-95МС: дивіться відео 24 Каналу

В усіх нещодавніх атаках по Україні Росія застосовувала не більш ніж 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. І важливо, що ворог не здатний зараз будувати ці літаки. Серійне виробництво припинилося ще в 1990-х роках.

Додамо, за даними видання Defense Express, якщо Росія дійсно втратила безповоротно цей літак після удару СБУ, то кількість боєздатних Ту-95МС в Росії скоротилася до 37 одиниць.