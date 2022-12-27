Суцільна розруха: у Бурятії похвалилися дерев'яними туалетами помічнику Путіна

До Бурятії приїхав помічник російського диктатора Максим Орєшкін. Влада Улан-Уде похвалилася своїми туалетами.

Втім, помічника Путіна явно не вразили міські вбиральні. Про візит Орєшкіна повідомили російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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У Бурятії – суцільна розруха

На опублікованому відео можна побачити, як помічнику Путіна Орєшкіну показують туалети у центрі Улан-Уде. Вони зроблені з дерева та розташовані прямо на вулиці.

Навкруги стоять будинки, в яких живуть люди, але, судячи з обличчя Орєшкіна, вони його також не вразили. Це й не дивно, бо в подібних будівлях російські чиновники не живуть, а от їхні люди навіть хваляться цими руїнами та туалетами на вулиці.

Навіть самі пропагандистські ЗМІ заявили, що туалети у центрі Бурятії "не дуже шокували" помічника російського диктатора.

Який вигляд мають туалети в Бурятії: дивіться відео

У Росії депутатка похвалилася "відремонтованим" дерев'яним туалетом

Нещодавно у Новосибірську було свято – відремонтували дерев'яний туалет. Як похвалилася депутатка Свєтлана Кавєрзіна, таким чином місцева влада вирішила "потурбуватися" про водіїв. Так, раніше їм "вітерець піддував", бо туалет був без дверей.

Жителі Новосибірська іронічно поцікавились, скільки "трильйонів рублів" виділили з бюджету на облаштування цієї будки.