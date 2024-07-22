Потужні вибухи біля нафтобази: росіяни бідкаються на атаку дронів у Туапсе

У ніч проти 22 липня у Туапсе пролунала серія потужних вибухів неподалік нафтобази. Місцеві жителі бідкаються, що місто опинилося під атакою безпілотників.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали. У мережі опублікували кадри з потужними вибухами та пожежею, однак російське міноборони традиційно заявляє про "успішне відбиття атаки", передає 24 Канал.

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Вибухова ніч в російському Туапсе

Близько о 03:30 в російському місті Туапсе пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі бідкаються, мовляв, Краснодарський край опинився під атакою безпілотників.



Росіяни бідкаються на вибухи / Скриншот



Росіяни обговорюють у мережі атаку дронів / Скриншот

У мережі опублікували кадри, на яких зафіксували потужний вибух. Як пишуть у мережі, він пролунав поблизу місцевого НПЗ. За повідомленнями місцевих, у Туапсе пролунало щонайменше 5 потужних вибухів. На кадрах також видно, що внаслідок вибуху починається загоряння.

Вибух у Туапсе: дивіться відео

Інша місцева жителька також поділилася кадрами, як росіяни "збивали" дрони. Так, на новому відео чітко видно приліт, а дівчина за кадром стверджує, що тепер у небо здійнявся стовп диму.

Приліт у Туапсе: дивіться відео

Водночас місцева влада традиційно розповідає про успішне відбиття атаки. Так, глава Туапсинського району Сєргєй Бойко підтвердив, що Туапсе з 03:17 до 04:20 атакували безпілотники. Російський політик заявив, що "пе-ве-о" буцімто "успішно" відпрацювала й "збила" 8 безпілотників.

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Традиційно окупанти стверджують, що руйнувань та постраждалих немає. Однак потужні прильоти, а також дим з пожежею після "успішної" роботи російської "пе-ве-о" окупанти пояснювати не стали.

До слова, тривожно було не лише в Туапсе. Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи також лунали й в Морозовську, де розташований аеродром окупантів. Окупанти заявляють, що безпілотники летіли у бік аеродрому, а також писали про роботу "пе-ве-о". Наразі деталей щодо наслідків вибухів у Ростовській області немає.

У Туапсе пролунала друга серія вибухів

Приблизно о 06:25 у Туапсе пролунала друга серія потужних вибухів. У мережі пишуть про щонайменше 2 вибухи, а також публікують кадри з пожежею.

Так, на нових кадрах видно, що густий стовп диму здіймається над нафтопереробним заводом.

Дим над НПЗ у Туапсе: дивіться відео

Після другої серії вибухів окупанти визнали пошкодження в Туапсе. Так, у мережі пишуть про пошкодження інфраструктури нафтопереробного заводу, а також спалахнула пожежа. Наразі вогонь охопив площу близько 50 квадратних метрів.