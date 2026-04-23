Розробник "Новачка" заявив, що росіяни можуть масово отруїтись димом від пожеж на НПЗ у Туапсе
- Розробник "Новачка" Віл Мірзоянов заявив про загрозу масового отруєння росіян димом від пожеж на Туапсинському НПЗ.
- Мірзоянов закликав провести дослідження якості повітря і оприлюднити результати через наявність канцерогенних поліароматичних сполук у димі.
Один з розробників отрути "Новачок" заявив, що на тлі масштабних пожеж на Туапсинському НПЗ у Росії нібито є загроза масового отруєння її населення димом.
Про це пише The Moscow Times, з посиланням на заяву хіміка Віла Мірзоянова.
Дивіться також Переробляли понад 20 мільйонів тонн: у Росії зупинилися ще два НПЗ
Чим загрожує пожежа для росіян?
Віл Мірзоянов стверджує, що для росіян є ризик масового отруєння димом від палаючого нафтопереробного заводу. Адже, якщо деякі небезпечні речовини з повітря потраплять до організму людини, мовляв, "немає жодної можливості позбутися їх".
Як хімік, стверджую, що дими ці не безневинні, вони носять собою смерть у вигляді поліароматичних сполук, що утворилися під час горіння, серед яких є сильні канцерогени,
– написав Мірзоянов.
Хіміка також обурює відсутність відкритих даних щодо якості повітря та вмісту "нафтового дощу" в районах, куди дістався дим. Мірзоянов закликав операторів хромато-мас-спектрометрів негайно провести дослідження та оприлюднити їх результати для громадськості.
У матеріалі зазначають, що пожежа на НПЗ у морському порту Туапсе супроводжується густим чорним димом і триває з 20 квітня. Напередодні смог дістався Ставрополя, а далі досяг Сочі.
Що відомо про удари по НПЗ?
У Росії з'явився свій вулкан, який час від часу дає результати, заявив офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, коментуючи удар по Туапсинському НПЗ для 24 Каналу.
Він пояснив, що Сили оборони знищують військову інфраструктуру Росії, яка впливає на економіку, у відповідь на їхній терор України.
У ніч проти 23 квітня знову було неспокійно у російських Кстово та Самарі. Ймовірно, під ударами були нафтопереробні підприємства. А в окупованому Мелітополі могла палати електропідстанція.