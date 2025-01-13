У Тулі горить військовий шпиталь

Удень 13 січня російські телеграм-канали повідомили про пожежу в Тульській області. 24 Канал зібрав деталі.

Вночі були вибухи у Воронежі. Окрім цього, дронова загроза існувала для Брянської та Бєлгородської областей.

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Що відомо про пожежу в тульському госпіталі

Як повідомлялося, пожежа виникла у шпиталі "39 Окремий медичний загін Повітряно-десантних військ" на вулиці Радянській. Вогонь охопив верхній поверх будівлі, а площа пожежі становить 1000 квадратних метрів.

Вулицю частково перекрили та зігнали туди багато пожежних машин і швидких. На відео, які поширюють у місцевих пабліках, помітно, що будівля триповерхова і відносно невелика. Але пожежа там справді сильна.

Росіянки повідомили, що палати з пораненими окупантами розміщені в усій будівлі, на всіх трьох поверхах. А вогонь спалахнув миттєво – на третьому поверсі посередині госпіталю.

Дивіться відео пожежі в шпиталі в Тулі (обережно, є нецензурна лексика!)

Губернатор Тульської області повідомив подробиці.

У Тулі в будівлі військового шпиталю на Радянській сталася пожежа. На місці працюють розрахунки МНС у Тульській області. Попередня причина займання – несправність електропроводки. Тут на лікуванні перебували військовослужбовці строкової служби,

– написав він.

Загиблих чи постраждалих нібито немає. Військовим надали транспорт для евакуації та подальшого розміщення. Але куди їх перевезуть – невідомо. Відповідно до даних з мережі, таких людей 57.