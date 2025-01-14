У Тульській області прогриміли вибухи: росіяни скаржаться на дрони

У ніч на 14 січня в Тульській області прогриміла серія потужних вибухів. Зокрема, гучно в місті Алексін. Окупанти скаржаться на атаку дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Вибухи в Тульській області 14 січня

Окупанти скаржаться на масовану атаку дронів. Російські пропагандисти повідомляли, що вибухи в Алексині почалися з 23:45. Цікаво, що різні джерела писали про від 8 до 15 потужних "хлопків". У мережі вже поширили відповідні кадри.

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Губернатор Тульської області заявив, що нібито працює "Пе-Ве-О". Традиційно окупанти запевняють, що постраждалих нібито "немає". Інформація про руйнування уточнюється.

До речі, ввечері 13 січня "бавовна" також навідалася до російського Брянська. Прогриміла серія потужних вибухів. У мережі писали, що в місті було чути сирени, також по телебаченню попереджали про нібито "ракетну небезпеку".