Метушаться, щось перевіряють: у Тульській області росіяни злякалися дитячого безпілотника

У Тульській області Росії місцеві не на жарт злякались безпілотника, який застряг між віттям дерев. На місце події відразу викликали надзвичайників, але згодом виявилось, що дрон – дитячий.

Російські пропагандисти відразу у телеграм-каналах повідомили, що невідомий дрон упав на дерево. Стежив за розвитком подій 24 Канал.

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У Тульській області МНС із дерева дістали щось схоже на квадрокоптер,

– писали росЗМІ.

Дрон упав на дерево

Потім з'явилось більше деталей – інцидент стався вранці в Єфремові Тульської області. Очевидці побачили на дереві у дворі житлового будинку об'єкт, схожий на квадрокоптер.

"Він застряг у гілках на висоті близько третього поверху", – повідомляли очевидці.



Росіяни злякались дитячого безпілотника / Фото телеграм-канали

На місце прибули екстрені служби. І ось несподіванка: співробітники МНС зняли дитячий квадрокоптер, без камери чи тим більше боєприпасів, які б становили небезпеку.

Однак, росіяни взялись його вивчати, повідомили, що цим займаються правоохоронні органи. Офіційно інформацію, звісно що ніяк не коментували.

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Цікаво, що росіяни чомусь були впевнені, що розв'язана ними війна їх не торкнеться, а тепер панікують через дитячі дрони.

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