Турбулентність вбила пасажира рейсу Лондон-Сінгапур, інші – поранені: фото з літака

Рейс літака Singapore Airlines Boeing 777-300ER потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру. Одна людина загинула, ще кілька пасажирів зазнали поранень.

Літак Boeing 777-300ER змінив напрямок польоту до Бангкока. Про це повідомила авіакомпанія у вівторок, 21 травня.

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За повідомленням авіакомпанії, кілька людей отримали поранення. При цьому не уточнюють, скільки саме. На борту літака перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу.

Літак приземлився в Бангкоку о 15:45 за місцевим часом.

У мережі опублікували фото з літака.



Літак Singapore Airlines здійснив екстренну посадку в Бангкоку / Фото з мережі Х



Літак зіткнувся з сильною турбулентністю у небі над Азією / Фото з мережі Х



Потерпілим нададуть усю необхідну допомогу / Фото з мережі Х



В аеропорту на приземлення літака чекали карети швидких, аби надати допомогу потерпілим / Фото з мережі Х

Наразі достеменно невідомо, що сталось на борту літака.



Унаслідок турбулентності одна людина загинула, кілька – зазнали поранень / Фото з мережі Х

"Травми внаслідок сильної турбулентності є відносно рідкісним явищем у контексті мільйонів виконаних рейсів. Однак сильна турбулентність може призвести до важких травм або, на жаль, у цьому випадку до летального результату", – розповів авіаційний експерт Джон Стрікленд, пише ВВС.

У компанії заявили, що співпрацюють із місцевою владою Таїланду для надання будь-якої необхідної додаткової допомоги.