Туреччина закрила протоку Дарданелли для суден, які йдуть в Росію та Україну

Туреччина не пускає окремі комерційні кораблі до Чорного моря. Причина тому – почастішання російських і українських атак на торговельні судна у цьому районі.

Обмеження стосується лише суден, які йдуть до України та Росії. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Що відомо про турецьку заборону?

Так, Головне управління безпеки узбережжя Туреччини повідомило кільком суднам, які прямували до російського Новоросійська, що наразі не видає дозволів на проходження через протоку Дарданелли або потребує більше часу для розгляду заявок.

За словами співрозмовників, турецька влада не пояснила причини такого рішення.

Деяким суднам також повідомили, що обмеження стосується кораблів, які прямують до України.

Водночас судна, які прямують до інших країн, схоже, не постраждали від обмежень.

У суботу, 8 серпня, судна, що прямували до портів Болгарії, Румунії, Грузії та Туреччини, продовжували проходити на північ через Дарданелли.

Раніше цього тижня МЗС Туреччини повідомило, що кілька громадян країни постраждали внаслідок атак безпілотників на два турецькі судна.

В Анкарі також попередили, що подальша ескалація матиме "багатогранні негативні наслідки", зокрема для продовольчої безпеки.

Посилення російських та українських атак вдарило по постачанню нафти та зерна з Чорноморського регіону. Так, у липні ціни на пшеницю сягнули дворічного максимуму.

Зверніть увагу! Босфор і Дарданелли – протоки, які з'єднують Чорне море з Егейським і проходять через територію Туреччини. Це одні з найбільш завантажених морських шляхів у світі. У 2025 році через Босфор пройшло понад 40 тисяч суден.



За Конвенцією Монтре 1936 року торговельні судна мають право вільно проходити через ці протоки. Водночас Туреччина може обмежувати рух, якщо це необхідно для безпеки судноплавства.

Раніше повідомлялося, що США домовилися з Україною про обмеження ударів по інфраструктурі Каспійського трубопровідного консорціуму та деяких комерційних суднах у Чорному морі.