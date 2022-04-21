Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але є умова

Україна запропонувала низці країн, зокрема Туреччині, стати гарантами її безпеки. Стамбул висловив готовність, але за однієї умови – щоб без 5 пункту, як у НАТО.

Про це повідомив турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу. За його словами, пункт про "п'яту статтю" Київ запропонував вже після першого раунду переговорів.

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США, Велика Британія та Канада цей пункт відкинули. Звичайно, і Туреччина його не приймає. Про те, щоб відправити у разі конфлікту в Україні в країну турецьких солдатів не може бути й мови,

– сказав дипломат.

"Ми намагаємося зрозуміти, який варіант гарантій може бути ефективною альтернативою", – додав він.

До слова, Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні в співпраці потрібна не назва організації, а гарантія безпеки. Тобто передусім ми потребуємо не членства у НАТО, а реальних союзів з тими чи іншими державами, що зможуть це забезпечити.

Що таке "п'ята стаття НАТО" П'ята стаття Статуту НАТО про колективну оборону свідчить, що напад на одного з членів Альянсу буде розглядатися як напад на всіх його членів. Вперше цей пункт застосували після терористичних актів, скоєних 11 вересня 2001 року в США.

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