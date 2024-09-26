Це не означає відмову від НАТО, – Ердоган про наміри Туреччини вступити в БРІКС

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ Туреччини в БРІКС не означає відмову від членства у НАТО. За словами турецького президента, ці організації не є альтернативою одна одній.

Відповідну заяву Ердогана передали журналісти турецького видання Hurriyet. Очільник Туреччини наголосив, що вступ в БРІКС лише допомагає у розвитку економічного співробітництва країни з партнерами

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Що сказав Ердоган про вступ Туреччини в БРІКС

Турецький лідер зауважив, що його країна "не може заперечувати факт" своїх усталених зв'язків як з континентальною Європою, так і зі Сполученими Штатами, а також зв'язків з Центральною Азією, Росією, Балтійським регіоном і Далеким Сходом.

Крім того, він підкреслив "глибоку історію" відносин Туреччини з арабськими країнами Перської затоки і її міцні партнерські відносини з країнами Африки.

Ердоган також зазначив, що географічне положення Туреччини та її багата історична спадщина змушують країну "створювати різноманітні партнерства". А лише тому, що Туреччина є країною НАТО, не можна розірвати зв'язки з тюркським та ісламським світом.

БРІКС і АСЕАН – це структури, які надають нам можливості для розвитку економічного співробітництва. Участь у цих структурах не означає відмову від НАТО. Ми не вважаємо, що ці альянси та кооперації є альтернативою один одному,

– наголосив президент Туреччини.

Реджеп Ердоган також заяву, що не вступати в БРІКС чи будь-якої іншої структури Туреччину начебто закликають ті, хто "змушував її очікувати поблизу дверей Євросоюзу".

До слова, журналісти Bloomberg писали, що Туреччина подала заявку на вступ в БРІКС кілька місяців тому. Таким чином країна прагне зміцнити свій глобальний вплив і налагодити нові зв’язки за межами традиційних західних союзників.