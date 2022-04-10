Туреччина обіцяє не впускати військові кораблі Росії в Чорне море до повного завершення війни

У Туреччині обіцяли стежити, щоб російські військові кораблі до кінця війни не потрапляли в Чорне море. Країна контролює протоки Босфор і Дарданелли, що сполучають Чорне з Егейським і Мармуровим морями.

Відповідну заяву зробив міністр оборони Хулусі Акар. Він зазначив, що Туреччина прагне встановити мир.

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"Ми дотримуватимемось конвенції Монтре. Не пропускатимемо військові кораблі до Чорного моря", – сказав Акар.

Що таке конвенція Монтре Мовиться про статус проток між Босфором і Дарданеллами. Мовиться про статус проток між Босфором і Дарданеллами. Конвенцію ухвалили у 1936 році. Вона встановила, що Туреччина має право відкривати та закривати прохід військовим кораблям.

Не хочуть псувати відносин

Акар зазначив, що Туреччина має відносини з Україною і Росією, від яких не може відмовитись. Міністр сказав, що зараз у Чорному морі плавають сотні мін, але він не знає, яка саме з країн їх залишила.

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