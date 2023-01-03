Туреччина офіційно виходить зі Стамбульскої конвенції

Державна рада Туреччини, яка має роль вищого адміністративного суду, остаточно визнала законним рішення президента Реджепа Таїпа Ердогана про вихід із Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої як Стамбульська конвенція.

Рішення суду означає, що вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції є остаточним і юридично закріпленим.

Раніше Величезна невдача, – у Раді Європи відреагували на вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

20 березня 2021 року було опубліковано указ Ердогана про вихід зі Стамбульської конвенції, який набув чинності через три місяці. Раніше турецькі суди не раз відхиляли скарги на цей указ.

Як пояснюють рішення

Рішення про вихід із конвенції в Анкарі пояснили тим, що вона нібито заохочує до насильства, підриваючи сімейні структури. Опоненти ж стверджували, що угоду та законодавство, ухвалене після її виконання, потрібно реалізовувати більш суворо.

Туреччина була першою країною, яка прийняла конвенцію

Туреччина – перша країна, яка ратифікувала конвенцію Ради Європи, ухвалену в Стамбулі. Конвенція мала на меті запобігти насильству щодо жінок, включаючи домашнє насильство, та покласти край юридичній безкарності винних осіб.

Що таке Стамбульська конвенція Стамбульська конвенція – це міжнародний юридичний обов’язковий акт, який охоплює питання, пов'язані з насильством щодо жінок. Угоду підписали 46 країн світу і Євросоюз. Водночас ратифікували документ понад 30 країн

18 липня 2022 року Україна офіційно передала документи про ратифікацію Стамбульської конвенції заступнику генерального секретаря Ради Європи Бйорну Берге і таким чином завершила процес ратифікації.