Туреччина починає видобуток газу зі свого найбільшого родовища в Чорному морі

У Туреччині працюють над організацією енергетичної безпеки. Для цього вже почали займатись видобуванням газу зі свого найбільшого родовища, розташованого у Чорному морі.

Про це повідомили у пресслужбі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У країні розуміють, наскільки важливо бути енергетично незалежними. Тож почали робити для цього все можливе.

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До 2026 року вдасться вийти на пік видобутку

Наразі Туреччина почала роботи з прокладання газопроводу. Він проходитиме біля берегів країни до родовища газу, розташованого в акваторії Чорного моря.

Ердоган переконаний, що вже у першому кварталі 2023 року Туреччина отримає досить багато власного газу. Мовиться про 10 мільйонів кубометрів блакитного палива, яке надходитиме до газотранспортної системи з родовища у морі.

Саме родовище Сакар'я розташоване в акваторії Чорного моря. Від узбережжя його розділяє 170 кілометрів. Причому відкрили його ще у серпні 2020 року. Тоді Ердоган підкреслив, що це "найбільше родовище природного газу в історії Туреччини".

За попередніми підрахунками,Зауважимо, що у 2021 році Туреччина споживала рекордні 60 мільярдів кубічних метрів блакитного палива.

Ердоган також висловив надію щодо потужностей видобутку природного газу. Він хотів би, щоб до 2026 року вдалось досягнути піку отримання блакитного палива з родовища Сакар'я.

Президент Туреччини підкреслив, що в країні продовжать займатись видобутком власних енергоресурсів. Це робитимуть доти, поки не вдасться досягнути енергетичної безпеки у державі.

Він також підкреслив, що Туреччина надто дорого платить за енергоносії, щоб покрити потреби країни. Гостро це відчулось після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Майже половину газу Туреччина отримувала з Росії. Мовиться про 45% блакитного палива, яке надходило до країни. Решту ж їй постачали Іран, а також Азербайджан.

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У перші 100 днів війни Росія добряче заробила на енергоносіях

Слід розуміти, що низка держав усе ще надзвичайно сильно залежні від Росії та її викопного палива. Тож країна-агресорка, хоч і розв'язала війну в Україні, продовжує отримувати гроші за енергоносії.

Так, за перші 100 днів повномасштабної війни експорт викопного палива приніс їй 61 мільярд євро. Слід розуміти, що понад 60% коштів вона отримала саме від країн, які є членами Європейського союзу.

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