Щойно Ердоган переобереться президентом, його риторика щодо Росії зміниться, – політолог

Турецькі компанії на десятки мільйонів за 2022 рік могли продати Росії технологій, які пов'язані із військово-промисловим комплексом. Анкара вважає, що теперішня її позиція дозволяє отримати фінансовий та навіть геополітичний зиск.

Про це для 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що у турецького президента Реджепа Ердогана є значні амбіції.

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"І це вже амбіції навіть не регіонального рівня. Туреччині ніхто не ставив конкретних вимог, тому вони продовжуватимуть свою політику й далі", – сказав політолог.

Туреччина вже мала попередження

За словами Рейтеровича, раніше турецький бізнес отримав кілька попереджень і після цього були кроки назад. Зокрема, можна згадати історію з картками "Мир", коли росіяни масово почали їздити в Туреччину й використовувати їх.

"Проте у Мінфін США розказали про це просто на пресконференції. Зазначили, що це, м'яко кажучи, неправильна позиція. Тоді багато банків і готелів почали відмовлятися від цих карток. Висновок зробили одразу", – зазначив Рейтерович.

Ключовими будуть вибори

На думку політолога, балансування між Україною та Росією триватиме до передвиборчої кампанії в Туреччині. Ердогану важливо вдруге бути обраним на посаду.

Для нього війна Росії проти України й роль Туреччини в різних процесах, у першу чергу, можливість посилити свої позиції на внутрішньополітичній арені. Його електорату, особливо тому, який не живе у великих містах, подобаються ідеї відродження могутності. Ердоган достатньо активно це експлуатує, – вважає Рейтерович.

Він сказав, що ЄС та США мають робити зауваження, щоб Туреччина не переходила червоні лінії. За словами Рейтеровича, одна річ участь в зерновій угоді чи купівля нафти, а зовсім інше, коли дізнаємося, що постачають товари подвійного призначення, які Росія може використовувати для військово-промислового комплексу. Політолог не відкидає, що будуть офіційні чи неофіційні звернення США.

"Якщо вибори у Туреччині завершаться перемогою Ердогана, то, я думаю, що певні зміни у політиці таки відбудуться. Тобто Туреччина обмежить співпрацю з Росією й почне займати жорстку позицію щодо деяких питань. Можемо сказати, що у зерновій угоді позиція Туреччини достатньо жорстка", – додав Рейтерович.

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