Щойно Ердоган переобереться президентом, його риторика щодо Росії зміниться, – політолог
Турецькі компанії на десятки мільйонів за 2022 рік могли продати Росії технологій, які пов'язані із військово-промисловим комплексом. Анкара вважає, що теперішня її позиція дозволяє отримати фінансовий та навіть геополітичний зиск.
Про це для 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він зазначив, що у турецького президента Реджепа Ердогана є значні амбіції.
До теми Ердоган каже, що його відносини з Путіним засновані на "чесності та взаємній повазі"
"І це вже амбіції навіть не регіонального рівня. Туреччині ніхто не ставив конкретних вимог, тому вони продовжуватимуть свою політику й далі", – сказав політолог.
Туреччина вже мала попередження
За словами Рейтеровича, раніше турецький бізнес отримав кілька попереджень і після цього були кроки назад. Зокрема, можна згадати історію з картками "Мир", коли росіяни масово почали їздити в Туреччину й використовувати їх.
"Проте у Мінфін США розказали про це просто на пресконференції. Зазначили, що це, м'яко кажучи, неправильна позиція. Тоді багато банків і готелів почали відмовлятися від цих карток. Висновок зробили одразу", – зазначив Рейтерович.
Ключовими будуть вибори
На думку політолога, балансування між Україною та Росією триватиме до передвиборчої кампанії в Туреччині. Ердогану важливо вдруге бути обраним на посаду.
Для нього війна Росії проти України й роль Туреччини в різних процесах, у першу чергу, можливість посилити свої позиції на внутрішньополітичній арені. Його електорату, особливо тому, який не живе у великих містах, подобаються ідеї відродження могутності. Ердоган достатньо активно це експлуатує, – вважає Рейтерович.
Він сказав, що ЄС та США мають робити зауваження, щоб Туреччина не переходила червоні лінії. За словами Рейтеровича, одна річ участь в зерновій угоді чи купівля нафти, а зовсім інше, коли дізнаємося, що постачають товари подвійного призначення, які Росія може використовувати для військово-промислового комплексу. Політолог не відкидає, що будуть офіційні чи неофіційні звернення США.
"Якщо вибори у Туреччині завершаться перемогою Ердогана, то, я думаю, що певні зміни у політиці таки відбудуться. Тобто Туреччина обмежить співпрацю з Росією й почне займати жорстку позицію щодо деяких питань. Можемо сказати, що у зерновій угоді позиція Туреччини достатньо жорстка", – додав Рейтерович.
Що відомо про інцидент з продажем товарів для Росії: коротко
- Видання The Wall Street Journal розповіло, що у 2022 році Туреччина експортувала до Росії американську електроніку.
- Журналісти дослідили торгові дані й визначили, що 13 турецьких фірм постачали товари на загальну суму мінімум 18,5 мільйонів доларів. Десять російських компаній, на яких наклали санкції, отримували пластик, гумові вироби, транспортні засоби, електрогенератори, друковані плати.
- За словами турецьких посадовців, Анкара виконує лише санкції, які запровадила Рада Безпеки ООН.