У Туреччині спалахнула потужна пожежа на хімічному заводі: моторошні фото та відео

28 листопада у Туреччині сталася пожежа на хімічному заводі. Він розташований в Памуккалі у провінції Денізлі.

На місце вже виїхали рятувальники. Чи є жертви та постраждалі – поки невідомо.

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У Туреччині сталася потужна пожежа

Як стало відомо, пожежа почалася на хімічному заводі у Памуккалі. На заводі час від часу лунають вибухи.

Працівників підприємства вдалося евакуювати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До району події направлено багато пожежних бригад. Вони намагаються запобігти розповсюдженню вогню. Причина пожежі наразі невідома.

У Туреччині 28 листопада сталася потужна пожежа: дивіться відео

Що відбувається на місці події / фото AKŞAM

Вибухи та пожежі у Туреччині: останні новини

У туристичній частині Стамбула 13 листопада пролунав вибух. Внаслідок цього відомо про 81 поранену людину та 6 загиблих.

Також у Стамбулі 15 листопада вибухнув замінований автомобіль. Відомо про 4 постраждалих. Вогонь пошкодив будівлю та банкомат.

Окрім цього, 16 листопада у Стамбулі стався вибух. Внаслідок цього постраждали близько 10 осіб.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що вибух стався в газовій скриньці перед однією із квартир житлового будинку, після чого виник вогонь. Пожежа поширилася на інші квартири.

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