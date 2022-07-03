Туреччина затримала судно з краденим росіянами зерном: днями вирішуватимуть його долю

Турецькі митники затримали судно "Жибек Жоли" завантажене українським зерном, яке відправили російські загарбники з порту Бердянська.

Затримання судна з українським зерном

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону, передає 24 канал. За його словами, турецька сторона співпрацює з Україною у вирішенні подальшої долі судна.

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Судно зараз стоїть перед входом до порту, воно затримане митними органами Туреччини. Завтра відбудеться відомча нарада, на які вирішать подальшу долю судна. Ми передали запит української Генпрокуратури і сподіваємось, що судно арештують, майно конфіскують і притягнуть до відповідальності усіх причетних осіб,

– розповів посол.

Він додав, що з цим судном особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська і за документами з цього порту зайти до Туреччини.

"Звичайно, це нелегально і велика наглість та спроба пробити шлях для виходу з тимчасово окупованих портів, щоб вивозити українське майно. Є інша ситуація, яка стосується окупованого Криму, там вони виходять з документами російських портів. Ми з цього приводу теж звернулися до турецької сторони і вони розпочали слідчі дії", – сказав Василь Боднар.

Він додав, що незабаром проведуть експертизу зерна, яке вивозять росіяни з території України, щоб припинити його постачання через територію окупованого Криму.

Туреччина затримала судно "Жибек Жоли"

Раніше Reuters з посиланням на представника Міністерства закордонних справ України повідомляло, що Україна просить Туреччину затримати та арештувати судно "Жибек Жоли". Відомо, що на судно завантажили партію зерна – 7000 тонн.

Судно прямувало до турецького порту Карас. Казахська компанія KTZ Express підтвердила, що судно "Жибек жоли" належить її, але його передали в користування російській компанії Green-Line.

Але у казхській національній компанії з перевезень збрехали, що буцімто "перевезення здійснюється за узгодженим гуманітарним коридором на прохання української сторони".

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