Туреччина збила невідомий дрон над Чорним морем

Нашестя невідомих БпЛА в різних куточках світу продовжується. Цього разу чужий дрон літав поблизу Туреччини, на що країна відповіла підняттям F-16.

Відповідну заяву зробили в турецькому Міноборони, передає 24 Канал із посиланням на Clash Report.

Що відомо про збиття безпілотника над Чорним морем?

За інформацією відомства, повітряну ціль, яка наближалася до турецького повітряного простору з боку Чорного моря, виявили та взяли під контроль у межах стандартних процедур спостереження.

Для гарантування безпеки в небо підняли винищувачі F-16, які перебувають під національним і натівським управлінням.

Після ідентифікації було встановлено, що йдеться про безпілотник, який вийшов з-під контролю. З метою запобігання можливим загрозам апарат уразили та збили в безпечному районі, подалі від населених пунктів.

У Міноборони Туреччини наголосили, що всі дії були здійснені виключно для захисту повітряного простору країни.

Де ще фіксували чужі дрони останнім часом?