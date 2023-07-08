У Туреччині чоловік кинув каміння у будинок, який постраждав від землетрусу, і зруйнував його
Джерело:Yeniçağ Gazetesi
У турецьких провінціях продовжують боротьбу з наслідками землетрусів, які сколихнули країну в лютому цього року. Ще чимало аварійних будинків не знесли, тому місцевий мешканець вирішив "допомогти".
Трапилося це у провінції Малатья. Це один з 11 регіонів Туреччини, який постраждав від потужних землетрусів 6 лютого 2023 року.
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Як чоловік каменем зруйнував будинок
Чоловік кинув кілька невеликих каменів у будинок. Після одного з кидків, будівля буквально склалася і повністю обвалилася.
Цей сильно пошкоджений будинок у селищі Аккент у Малатьї показав, що розтягнуті в часі роботи зі знесення будівель в зоні землетрусу створюють небезпеку,
– відзначають турецькі ЗМІ.
Проблема полягає в тому, що за 5 місяців після землетрусу аварійні будівлі досі не знесли і вони потенційно є небезпечними для місцевих.
Чоловік каменем зруйнував будинок: дивіться відео
Головне про землетрус у Туреччині
Вночі 6 лютого Туреччині сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Підземні поштовхи відчули приблизно о 04:17. Стихія також наробила лиха і в Сирії.
Масштаби руйнувань були просто катастрофічними. Деякі міста доведеться будувати наново. Причиною таких руйнівних наслідків називають байдужість уряду Ердогана до дотримання правил будівництва, що і стало причиною того, що під завалами опинилися десятки тисяч людей.
- У Туреччині загинули близько 44 218 осіб. Загалом сталося 7 930 підземних поштовхів. Понад 448 тисяч громадян евакуювали.
- У Сирії заявили про загибель 5 914 людей. Проте більшість жертв виявили на північному заході, який утримують повстанці.