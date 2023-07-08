У Туреччині чоловік кинув каміння у будинок, який постраждав від землетрусу, і зруйнував його

У турецьких провінціях продовжують боротьбу з наслідками землетрусів, які сколихнули країну в лютому цього року. Ще чимало аварійних будинків не знесли, тому місцевий мешканець вирішив "допомогти".

Трапилося це у провінції Малатья. Це один з 11 регіонів Туреччини, який постраждав від потужних землетрусів 6 лютого 2023 року.

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Як чоловік каменем зруйнував будинок

Чоловік кинув кілька невеликих каменів у будинок. Після одного з кидків, будівля буквально склалася і повністю обвалилася.

Цей сильно пошкоджений будинок у селищі Аккент у Малатьї показав, що розтягнуті в часі роботи зі знесення будівель в зоні землетрусу створюють небезпеку,

– відзначають турецькі ЗМІ.

Проблема полягає в тому, що за 5 місяців після землетрусу аварійні будівлі досі не знесли і вони потенційно є небезпечними для місцевих.

Чоловік каменем зруйнував будинок: дивіться відео

Головне про землетрус у Туреччині

Вночі 6 лютого Туреччині сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4 поблизу Кахраманмараша неподалік від сирійського кордону на глибині 7 кілометрів. Ще 2 землетруси магнітудою 6,4 і 6,5 сталися у місті Газіантепі. Підземні поштовхи відчули приблизно о 04:17. Стихія також наробила лиха і в Сирії.

Масштаби руйнувань були просто катастрофічними. Деякі міста доведеться будувати наново. Причиною таких руйнівних наслідків називають байдужість уряду Ердогана до дотримання правил будівництва, що і стало причиною того, що під завалами опинилися десятки тисяч людей.