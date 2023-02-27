У Туреччині через землетрус величезний шматок скелі врізався у будинок і розколовся

Шматок зі скелі впав на будинок в одному з сіл, що поблизу Адиямані. Небезпека загрожує і для інших турецьких помешкань.

Населений пункт постраждав від землетрусу на початку лютого. Нещодавно камінь з гори впав на будинок. Мешканці села просять державу про допомогу, бо падіння каменів загрожує їм.

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Деталі інциденту

Одноповерховий будинок, у який влучив кількатонний камінь, належить Хаджі Булгуру. Дорога до помешкання заблокована каменями. Власник будинку розповів, що камінь впав через землетрус. Проте він розколовся не одразу.

Камінь після землетрусу розколовся на багато частин, але вночі після першого поштовху великий шматок впав на дах мого будинку, тож ми з матір'ю втікали. Через 8 днів після землетрусу камінь розсікся на 2 частини. В той час ми були у мого брата. Повернувшись, я побачив, що сталося щось страшне. Якби камінь покотився вниз, то багато будинків було б зруйновано, – розповів Хаджі.

Ще один землетрус

У понеділок, 27 лютого, у турецькій провінції Малатья стався новий землетрус магнітудою 5,6. Відомо, що одна людина загинула, а 69 отримали поранення. Про це розповіли в Управлінні з ліквідації наслідків стихійних лих Туреччини.

Внаслідок землетрусу є зруйновані будинки. Наразі рятувальники розпочали розбирати завали.

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