У Стамбулі поліція зі сльозогінним газом розігнала ЛГБТ-парад: є затримані – фото

У центрі Стамбула 26 червня відбувся парад активістів ЛГБТ+ спільноти. Поліція заблокувала вулиці і застосувала проти учасників сльозогінний газ.

Відомо про щонайменше 25 затриманих. Гей-парад проходив на вулиці Істікляль, в центрі столиці Туреччині.

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У Стамбулі поліція розігнала ЛГБТ-парад

Активісти влаштували парад, попри офіційну заборону влади. 26 червня учасники намагалися пройти ходою, втім правоохоронці блокували вулиці.

Згодом поліцейські почали масові затримання людей. Вони штовхали і тягнули учасників, а потім застосували сльозогінний газ.

ЗМІ повідомляють про затримання 25 активістів. Серед них – відомий фотокореспондент інформаційної агенції AFP, який висвітлював подію. Міжнародна організація "Репортери без кордонів" закликала турецьку владу негайно його звільнити.

ЛГБТ-паради в Туреччині заборонені з 2015 року

Захід на підтримку прав ЛГБТ+ у Туреччині вперше відбувся у 2014 році. Тоді в центрі Стамбула зібралося 100 тисяч людей. Після цього його щорічно заборонять проводити, а поліція влаштовує жорстокі розгони учасників.

Заборону влада пояснює тим, що такі заходи загрожують безпеці населення. У 2021 році проведення параду заборонили через COVID-19. За день до цього, 25 червня, було встановлено барикади, аби заблокувати ходу.



У Стамбулі затримали учасників гей-параду / Фото Associated Press