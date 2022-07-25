У Туреччині поляки почали бити російських туристів: ті обурені й скаржаться

російських туристів побили поляки в турецькому готелі. Пропагандисти написали, що не заступились за росіян, ані власники готелю, ані турецька поліція.

Конфлікт виник, коли громадяни Польщі хотіли дізнатись думку громадян країни-окупанта стосовно війни, яку росія почала проти України. Варто пригадати, що росіяни "пресують" відомих українців.

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росіян побили у Туреччині

російський пропагандистський телеграм-канал "Рибар" розповів історію про побиття російських туристів, за яких ніхто не заступився. За даними каналу, випадок трапився у готелі Quattro Beach на курорті Аланія.

13 липня в готелі група з чотирьох поляків вдень напала на хлопця просто у ресторані. Співробітники охорони готелю та обслуговуючий персонал мовчки спостерігали за тим, що відбувається, і не втручалися, незважаючи на крики та прохання подружжя, яке намагалося розняти бійку самостійно,

– повідомили пропагандисти.

Вони також розповіли, що:

польські туристи "спочатку виступили ініціаторами спілкування з парою" росіян;

після дружньої розмови громадяни Польщі почали з'ясовувати ставлення росіян до війни, яку росія почала проти України;

росіяни відмовились говорити на політичні теми. На інформацією пропагандистів нібито: "Один із польських туристів несподівано почав чіплятися, змусивши її чоловіка втрутитися і вимагати припинити таку поведінку. Після цього і було скоєно напад".

Після бійки туристи викликали поліцію, проте до того часу поляки пішли з місця події. Натомість росіянину, нібито, не надали першу медичну допомогу.

За росіянина не заступились, ані в готелі, ані в поліції

росіянина відвезли до поліцейської дільниці. Там, за даними пропагандистів: "росіянина посадили в камеру і змушували зізнатися, що він свідомо спровокував агресію на свою адресу, образивши постійних гостей, мабуть, росіяни своєю поведінкою, (як вони це вміють) самі спровокували бійку, за що й поплатилися".

росіянину нібито не дозволили зв'язатися з російським посольством, юристами чи дружиною. Громадянина росії відпустили тільки вранці, а першу допомогу йому надала дружина, ймовірно, теж росіянка.

Керуючий готелю прибув вранці і, погрожуючи подружжю виселенням за кілька днів до від’їзду, зажадав підписати відмову від будь-яких претензій до керівництва та гостей курорту. Як виявилося, він давно знав гостей із Польщі і не хотів, щоб у них були якісь проблеми через настільки незначний інцидент, який, поза всяким сумнівом, спровокував російський турист,

– написали пропагандисти.

Вони також побідкались через те, що росіян можуть спокійно бити на відпочинку в Туреччині. Пропагандисти, очевидно, забули як росія знищує українців, атакуючи мирні домівки своїми ракетами, артилерією та іншою зброєю.

Коротко про ізоляцію росії у світі

Європейський Союз запровадив вже 7-мий пакет санкції проти росіян, російских компаній та самого кремля.

Також громадян країни-окупанта намагаються ізолювати у різних інших сферах життя. Наприклад, Міжнародний олімпійський комітет рекомендував не допускати атлетів з росії та білорусі до змагань, а у разі неможливості такого рішення – надавати дозвіл виступати лише під нейтральним прапором.

Варто також пригадати, що Верховна Рада України запропонувала застосувати санкції проти росіян. У списку орієнтовно 3600 громадян росії. Серед них – дмітрій мєдведєв, марія захарова, вододін та герасимов.

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