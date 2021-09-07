У Туреччині відбулася церемонія закладки нового корвета для ВМС України: яскраві фото
Джерело:ВМС ЗСУ
У Туреччині відбулася урочиста церемонія закладки нового корабля класу корвет для потреб ВМС ЗСУ. Участь у ній взяла делегація Міністерства оборони України, яку очолив командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
Неїжпапа зазначив, що це знакова подія для України та значний поштовх у розвитку наших ВМС.
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За словами командувача ВМС України, всі домовленості з Туреччиною виконуються вчасно, а деякі з них навіть з випередженням встановлених строків.
Це ми бачимо на прикладі безпілотних літальних комплексів "Байрактар ТВ-2", які вже виконують завдання в інтересах нашої країни,
– розповів Неїжпапа.
Додамо, що корвет заклали на одному із суднобудівних підприємств турецького Стамбулу. Загалом будівництво корвету типу ADA триває з 28 квітня 2021 року.Цікаво! За турецькими традиціями лише після побудови частини секцій та корпусу, проводиться урочиста церемонія закладки кіля корабля.
Відповідно до наявних домовленостей, у 2022 році корвет буде переправлено в Україну і вже у 2024 році він увійде до складу ВМС ЗСУ.
У Туреччині заклали новий корвет для ВМС України / Фото ВМС ЗСУ