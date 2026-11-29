У ніч проти 29 листопада в турецькій провінції Різе на чайну плантацію впав безпілотник. Ударною хвилею вибило вікна в чотирьох будинках, а фахівці заявили про його ймовірне українське походження.

Про це повідомляє CNN Turk.

Що відомо про падіння дрона в Туреччині?

Безпілотник упав пізно вночі на території чайної плантації поблизу міста Чаєлі, що розташоване на чорноморському узбережжі Туреччини.

Після повідомлення про інцидент до місця падіння направили підрозділи жандармерії та медичні бригади. Внаслідок падіння дрона у чотирьох розташованих неподалік будинках розбилися вікна. Загиблих і поранених немає.

Правоохоронці оглянули місце події та зібрали уламки безпілотника для експертизи. За результатами попереднього дослідження встановили, що йдеться про дрон, який використовується Україною.

У Туреччині знайшли уламки українського дрона / Hurriyet

Водночас правоохоронці продовжують вивчати уламки безпілотного літального апарата. Обставини його падіння наразі з'ясовують.

Це не перший випадок падіння безпілотників у цьому регіоні. У серпні у турецькій провінції Трабзон невідомий безпілотник упав на території поліцейського управління в окрузі Арсін. Дрон врізався в транспортні засоби, припарковані на подвір'ї відділку. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Після падіння безпілотника правоохоронці вжили необхідних заходів безпеки. На місці розпочали розслідування, щоб встановити обставини інциденту.